فصل بیمہ اسکیم اور اینٹی ہیل نیٹس پر سبسڈی فراہم کی جائے: جاوید احمد
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے صدر جاوید احمد نے حالیہ ژالہ باری اور نامساعد موسمی حالات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
Published : May 31, 2026 at 4:57 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن فروٹ منڈی پرچھو پلوامہ نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران جموں و کشمیر بھر کے باغبانوں کو موسمی آفات سے ہونے والے نقصانات سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک جامع اور مؤثر فصل بیمہ اسکیم کے نفاذ کا پُرزور مطالبہ کیا۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے صدر جاوید احمد نے حالیہ ژالہ باری اور نامساعد موسمی حالات پر گہری تشویش کا اظہار کیا، جن کے باعث وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں باغات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھل اُگانے والے کسان اپنی سال بھر کی محنت، سرمایہ اور وقت باغات کی دیکھ بھال پر صرف کرتے ہیں، لیکن چند منٹ کی ژالہ باری ان کی تمام محنت کو تباہ کرکے انہیں شدید مالی نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔
ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا کہ باغبانی جموں و کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور ہزاروں خاندانوں کے روزگار کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ان کے مطابق دیہی معیشت کا ایک بڑا حصہ براہِ راست یا بالواسطہ طور پر باغبانی کے شعبے سے وابستہ ہے، لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قدرتی آفات کے اثرات سے باغبانوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اور دیرپا اقدامات کرے۔
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جموں و کشمیر کے تمام باغبانی محصولات کو شامل کرتے ہوئے ایک کسان دوست فصل بیمہ اسکیم متعارف کرائی جائے تاکہ باغبانوں کو ژالہ باری، موسلا دھار بارش، تیز ہواؤں اور دیگر موسمی آفات سے ہونے والے نقصانات کی صورت میں مناسب مالی تحفظ حاصل ہو سکے۔
پریس کانفرنس کے دوران ایسوسی ایشن نے اینٹی ہیل نیٹس (ژالہ باری سے بچاؤ کے جال) پر خاطر خواہ سبسڈی فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اراکین نے کہا کہ یہ جال باغات کو ژالہ باری سے محفوظ رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہیں، اس لیے متاثرہ اور حساس علاقوں کے باغبانوں کو ان کی فراہمی اور تنصیب میں ترجیح دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ موسمی سیزن سے قبل باغات کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔
ایسوسی ایشن نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ باغبانی سے اپیل کی کہ حالیہ ژالہ باری سے ہونے والے نقصانات کا فوری اور تفصیلی جائزہ لیا جائے اور متاثرہ باغبانوں کو بروقت معاوضہ فراہم کیا جائے۔ اراکین نے خبردار کیا کہ مناسب امداد اور حفاظتی اقدامات کے بغیر متعدد باغبان شدید معاشی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔
فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن فروٹ منڈی پرچھو پلوامہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ باغبانی کے شعبے کا تحفظ جموں و کشمیر کی معاشی استحکام کے لیے ناگزیر ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ باغبانوں کے مسائل کے حل اور اس اہم شعبے کی ترقی و تحفظ کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔
