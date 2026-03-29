منشیات کیس کے ملزم کو حراستی تشدد کا نشانہ بنانا ہرگز جائز نہیں: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے کہاکہ اگر کسی پر منشیات سے متعلق الزامات ہوں تو بھی اس ملزم کو حراستی تشدد کا نشانہ بنانا ہرگز جائز نہیں۔
Published : March 29, 2026 at 10:07 PM IST
جموں : پپیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بی ایس ایف اہلکار کی مشتبہ موت کے معاملے میں مرکزی تفتیشی ایجنسی سے جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات انتہائی ضروری ہیں تاکہ سچ سامنے آسکے۔
تفصیلات کے مطابق بی ایس ایف کے کانسٹیبل جسوندر سنگھ کو 3 مارچ کو منشیات سے متعلق ایک مبینہ معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا تھا، جس کے بعد 20 مارچ کو امرتسر میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ انہیں دورانِ حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں ان کی جان گئی، تاہم نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوان کو دل کے دو دورے پڑے اور وہ اسپتال میں دورانِ علاج فوت ہو گئے۔
محبوبہ مفتی نے ضلع کٹھوعہ میں ایک تقریب کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندان مرکزی جانچ ایجنسی سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی پر منشیات سے متعلق الزامات بھی ہوں تو بھی اسے حراستی تشدد کا نشانہ بنانا ہرگز جائز نہیں۔ محبوبہ مفتی نے مغربی ایشیا میں جاری تنازع پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ایران اس جنگ میں سرخرو ہو اور جلد از جلد امن قائم ہو۔
انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا خصوصاً بھارت پر بھی پڑ رہے ہیں جس سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے بڑی تعداد میں ہندوستانی شہری متاثر ہو سکتے ہیں، اور اگر حالات مزید خراب ہوئے تو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جنگ فوری طور پر بند ہو تاکہ خطے میں استحکام بحال ہو سکے۔