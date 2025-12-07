ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں منفی درجہ حرارت اور خشک موسم کا سلسلہ جاری
ڈاکٹروں کے مطابق وادی کے باغات میں پودوں کو جلانے کی وجہ سے آلودگی کے ساتھ سینے کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔
سرینگر: وادی کشمیر میں درجہ حرارت صفر سے نیچے اور خشک موسم کا سلسلہ جاری ہے۔ پورا یو ٹی سخت سردی کی زد میں ہے۔ وہیں صبح کے وقت گھنی دھند رہتی ہے جس کی وجہ سے نقل و حرکت میں خلل پڑا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق زیادہ تر مقامات پر درجہ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ کشمیر کا سیاحتی مقام پہلگام وادی کے سرد ترین مقامات میں شامل تھا جہاں درجہ حرارت منفی 4.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پلوامہ اور شوپیاں کے اضلاع میں بالترتیب منفی 3.8 ڈگری سینٹی گریڈ اور منفی 3.5 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درج کیا گیا۔
سری نگر شہر کا درجہ حرارت منفی 0.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ قاضی گنڈ میں منفی 1.0 ڈگری سینٹی گریڈ اور سکی ریزورٹ گلمرگ میں منفی 0.6 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
دیگر مقامات جیسے کوکرناگ میں درجہ حرارت 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جب کہ گاندربل ضلع کے سونمرگ میں -0.9 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
دریں اثنا، جموں خطہ وادی کے مقابلے نسبتاً زیادہ گرم رہا۔ جموں شہر میں 8.3 ڈگری سینٹی گریڈ، کٹرا میں 9.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور ادھم پور میں 3.6 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درک کیا گیا۔
دوسری طرف مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ جم گیا ہے۔ لداخ کے لیہہ شہر میں درجہ حرارت منفی 7.2 ° C، نوبرال میں منفی 3.2 ° C اور کارگل میں منفی 6.4 ° C ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے 12 دسمبر تک موسم خشک کی پیشگوئی کی ہے۔ اس دوران بالائی علاقوں میں برفباری یا بارش کی معمولی تبدیلیاں ہوں گی۔ خشک اور سرد موسم نے کشمیر میں معمولات زندگی کو ٹھپ کر دیا ہے، نیز شہریوں میں فلو کی شکایت عام ہے۔
وہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ باغات میں پودوں کو جلانے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی آلودگی کے ساتھ سرد درجہ حرارت سینے کے امراض میں اضافہ کر رہا ہے۔
