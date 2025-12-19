پلوامہ میں شبانہ درجہ حرارت منفی 4 ڈگری ریکارڈ، آئندہ دنوں برفباری کی پیشگوئی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں شبانہ درجہ حرارت منفی 4 ڈگری ریکارڈ، آئندہ دنوں برفباری کی پیشگوئی
وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہا جبکہ جموں کے علاقے نسبتاً گرم رہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 19, 2025 at 11:01 AM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے، جمعرات اور جمعہ کی شب جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں اس موسم کا سب سے کم درجہ حرارت منفی 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں محکمہ موسمیات کے مطابق گرمائی دارالحکومت سرینگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
وادی کشمیر کے زیادہ تر حصوں میں شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہا جس سے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ 21 دسمبر سے شروع ہو رہے سردیوں کے سخت ترین 40 روزہ ’چلہ کلان‘ سے قبل ہی ٹھٹھرتی سردی کے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں وہیں خشک موسم کے بیچ محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں آئندہ دنوں برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔
شبانہ درجہ حرارت
سرینگر ایئرپورٹ پر درجہ حرارت منفی 3.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جو سرینگر شہر سے بھی زیادہ سرد تھا۔ جنوبی اور شمالی کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہا۔ بارہمولہ میں منفی 3.6، شوپیاں اور پانپور میں منفی 3.5، کپوارہ، اننت ناگ اور بانڈی پورہ میں منفی 2.8، پہلگام اور اونتی پورہ میں منفی 2.6، اور بڈگام میں منفی 2.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
سیاحتی مقام کوکرناگ اور کولگام نسبتاً گرم رہے، جہاں درجہ حرارت بالترتیب 0.5 اور 0.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گاندربل میں منفی 0.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، بالائی علاقوں میں گلمرگ کا درجہ حرارت 1 ڈگری اور سونہ مرگ کا 0.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
جموں میں موسم بہتر
وادی کے مقابلے میں جموں کے علاقے نسبتاً گرم رہے۔ جموں شہر میں کم از کم درجہ حرارت 9.9 ڈگری، کٹرا میں 9.2 اور کٹھوعہ میں 8.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم پہاڑی اضلاع میں سردی محسوس کی گئی اور بھدرواہ میں پارہ 2.3، راجوری میں 2.4 اور بانہال میں 3.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
لداخ میں بھی سخت سردی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں لیہہ میں منفی 4.6، کرگل میں منفی 4 اور نوبرا ویلی میں منفی 2.6 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
برفباری کی پیشگوئی
محکمہ موسمیات نے 21 دسمبر کو شمالی کشمیر کے کپوارہ، بانڈی پورہ اور وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے بالائی علاقوں میں درمیانی سے بھاری برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ سفر کی منصوبہ بندی احتیاط سے کریں اور انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں۔
محکمہ کے مطابق 20 دسمبر کی رات سے 21 دسمبر کی شام تک وادی کے بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری اور میدانوں میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ 22 دسمبر کو ہلکی برفباری یا بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 31 دسمبر تک کوئی بڑی موسمی تبدیلی متوقع نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمستانی ہوائیں (Western Disturbance) ہفتہ کی رات سے اثر انداز ہوں گی، جس سے بالائی علاقوں میں برفباری کا آغاز ہوگا۔
