طلبہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کا مسئلہ ہر فورم پر اٹھائیں گے، آغا روح اللہ مہدی
Published : December 27, 2025 at 10:04 PM IST
بڈگام: رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے خانصاحب بڈگام میں ایک عوامی دربار کے دوران طرزِ حکمرانی پر سوال اٹھاتے ہوئے عوامی فلاح، جوابدہ انتظامیہ اور طلبہ کے مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے روح اللہ نے کہا کہ حکومتیں عوام کی خدمت کے لیے منتخب ہوتی ہیں اور نمائندوں و افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ایم ایل اے، ایم پی یا افسران اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان عام عوام کو ہوتا ہے۔
انہوں نے زمین و ملازمتوں کے تحفظ، سڑکوں، پینے کے پانی اور دیگر بنیادی سہولیات پر پیش رفت نہ ہونے پر سیاسی نظام کی نااہلی پر تشویش ظاہر کی۔ گورننس اور بیوروکریسی پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکمران آتے جاتے رہتے ہیں لیکن افسران کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں اسی سماج میں رہنا ہے، اس لیے انہیں مقامی لوگوں کے مفاد میں کام کرنا چاہیے۔
ریزر ویشن پالیسی پر بات کرتے ہوئے روح اللہ نے کہا کہ اوپن میرٹ کے امیدوار متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ریزرویشن کے خلاف نہیں بلکہ ایسی عقلی ریزرویشن کے حامی ہیں جو انصاف کے ساتھ میرٹ کو بھی یقینی بنائے۔
بعد ازاں صحافیوں سے گفتگو میں آغا روح اللہ نے کہا کہ وہ مشتعل طلبہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ان کا مسئلہ ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ریزرویشن کے معاملے پر زیر التوا فیصلے سے متعلق طلبہ کو اعتماد میں لینے میں ناکام رہی تو وہ ان کے احتجاج میں شامل ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ میرا مطالبہ سادہ ہے۔ طلبہ سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں اور فائل اس وقت کہاں ہے۔ اگر کوئی بات رازداری کے حلف کے تحت آتی ہے تو تفصیل نہ دیں، مگر کم از کم پیش رفت سے آگاہ کریں۔
روح اللہ نے بار بار نوٹیفکیشن اور تاخیر پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے طلبہ میں شدید مایوسی پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت طلبہ سے بات بھی نہیں کر سکتی تو وہ انہیں تنہا نہیں ہونے دیں گے اور مکمل تعاون کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکام کے پاس ہمدردی دکھانے کے لیے چند گھنٹے باقی ہیں اور اگر انہیں طلبہ کی ذرا سی بھی فکر ہے تو انہیں فوری طور پر بات چیت کے لیے بلایا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ احتجاج کا مقام طلبہ خود طے کریں گے اور جہاں طلبہ بیٹھیں گے، میں وہیں بیٹھوں گا۔
بنگلہ دیش اور بھارت میں لنچنگ کے واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے کہا کہ چاہے واقعہ بھارت میں ہو یا بنگلہ دیش میں، اور متاثرہ شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہجومی تشدد کے ذریعے بے گناہ کا قتل دہشت گردی ہے اور اس کی غیر مشروط مخالفت ہونی چاہیے۔