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جموں میں طلبہ کا کینڈل لائٹ مارچ، دہلی میں احتجاج کر رہے طلبہ سے اظہار یکجہتی
مظاہرین نے کہا کہ طلبہ کے پرامن احتجاج کے دوران مبینہ تشدد کے واقعات تشویشناک ہیں اور ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔
Published : July 23, 2026 at 7:30 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) طلبہ کے مسائل، شفاف امتحانی نظام اور تعلیمی اصلاحات کے مطالبات کو لے کر جموں میں بدھ کے روز 'ایک شمع، ایک آواز' کے عنوان سے کینڈل لائٹ مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ اور شہریوں نے شرکت کرتے ہوئے ملک بھر کے احتجاجی طلبہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
یہ احتجاج گذشتہ روز شام پانچ بجے سے بہو پلازہ جموں میں منعقد ہوا، جہاں شرکاء نے تعلیمی نظام میں شفافیت، جواب دہی اور انصاف کے مطالبات کو اجاگر کیا۔ احتجاج کا انعقاد کرنے والے طلبہ نے جنتر منتر نئی دہلی میں مبینہ طور پر پرامن مظاہرین کے خلاف آنسو گیس، لاٹھی چارج اور طاقت کے استعمال کی مذمت کی۔
مظاہرین نے کہا کہ طلبہ کے پرامن احتجاج کے دوران مبینہ تشدد کے واقعات تشویشناک ہیں اور ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ طلبہ رہنماؤں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے نوجوان بھی امتحانات اور بھرتی کے عمل سے متعلق مسائل کا سامنا کرتے رہے ہیں، جن میں جے کے ایس ایس بی سے متعلق تنازعات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محدود مواقع کے باوجود نوجوان شفاف اور منصفانہ نظام کے خواہاں ہیں۔
احتجاج کے دوران شرکاء نے مطالبہ کیا کہ ملک میں ایک شفاف، جواب دہ اور بدعنوانی سے پاک امتحانی نظام قائم کیا جائے، مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفیٰ لیا جائے اور جنتر منتر واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائی جائیں۔
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طلبہ نے مطالبہ کیا کہ اگر کسی پولیس اہلکار یا دیگر فرد کو پرامن مظاہرین کے خلاف غیر قانونی طاقت کے استعمال کا ذمہ دار پایا جاتا ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ خواتین مظاہرین سے مبینہ بدسلوکی کے الزامات کی بھی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔
مظاہرین نے کہا کہ طلبہ کو آئینی حقوق، پرامن احتجاج، اظہار رائے کی آزادی اور اجتماع کے حق کا تحفظ ملنا چاہیے۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے منصفانہ مواقع اور شفاف بھرتی کے عمل کا بھی مطالبہ کیا۔ طلبہ نے کہا کہ 'ایک شمع، ایک آواز' صرف ایک مہم نہیں بلکہ ملک بھر کے طلبہ کے ساتھ اتحاد، انصاف، وقار اور ایک منصفانہ تعلیمی نظام کے قیام کا عزم ہے۔
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طلباء کے احتجاج میں طاقت کے بے تحاشہ استعمال کا معاملہ، دہلی ہائی کورٹ کا مرکز اور پولیس کو نوٹس، سی سی ٹی وی اور ڈیجیٹل ریکارڈ محفوظ رکھنے کا حکم