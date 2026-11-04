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'طلباء کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے': جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے 'سراج العلوم' کیس میں حکم امتناعی جاری کر دیا
یہ قانونی تنازعہ 'سراج العلوم ویلفیئر فاؤنڈیشن، ہلو' اور جموں و کشمیر انتظامیہ کے درمیان ہے۔
Published : November 4, 2026 at 7:14 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے 'سراج العلوم ویلفیئر فاؤنڈیشن' سے متعلق ایک مقدمے میں، انتظامیہ کی جانب سے چیلنج کیے گئے ایک حکم پر روک لگا دی ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ اس ادارے میں زیرِ تعلیم طلباء کی پڑھائی میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس محمد یوسف وانی پر مشتمل ڈویژن بنچ نے دو صفحات پر مشتمل اپنے حکم نامے میں یہ ہدایت جاری کی۔ یہ حکم اس وقت جاری کیا گیا جب یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر اور دیگر حکام کی جانب سے فاؤنڈیشن کے خلاف دائر کردہ درخواست پر سماعت ہو رہی تھی۔
عدالت نے ہدایت دی کہ متنازعہ حکم پر اگلی سماعت کی تاریخ تک روک رہے گی، بشرطیکہ فریقِ ثانی (جواب دہندہ) اپنے اعتراضات جمع کروا دے۔ تاہم، عدالت نے اسکول میں پہلے سے زیرِ تعلیم طلباء کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی استثنیٰ دیا ہے۔ ڈویژن بنچ نے کہا کہ "اسکول میں زیرِ تعلیم ان طلباء کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے جو اس وقت وہاں پڑھ رہے تھے، جب متنازعہ حکم جاری کیا گیا تھا۔" عدالت نے درخواست گزاروں کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ "طلباء کی جاری پڑھائی اور مستقبل کی تعلیم پر کسی بھی قسم کا منفی اثر نہ پڑے۔"
عدالت نے اس معاملے میں نوٹس جاری کیا۔ فریقِ ثانی کے وکیل نے نوٹس وصول کر لیا، اور فاؤنڈیشن کو اپنے اعتراضات جمع کرانے کے لیے چار ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے۔ اس مقدمے کی اگلی سماعت یکم فروری 2027 کو مقرر کی گئی ہے۔
ڈویژن بنچ نے مزید وضاحت کی کہ اس عبوری ریلیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرائل کورٹ بنیادی تنازعے کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے، "ہم یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ اٹھائے گئے نکات پر غور جاری رکھے گی اور مرکزی درخواست کا فیصلہ اس کے میرٹ کی بنیاد پر کرے گی۔"
یہ قانونی تنازعہ 'سراج العلوم ویلفیئر فاؤنڈیشن، ہلو' اور جموں و کشمیر انتظامیہ کے درمیان ہے۔ فاؤنڈیشن کی جانب سے سینئر ایڈووکیٹ زیڈ اے قریشی پیش ہوئے، جن کے ساتھ ایڈووکیٹ رضیہ امین بھی موجود تھیں۔ انتظامیہ کی جانب سے سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل محسن ایس قادری پیش ہوئے، جن کے ساتھ ایڈووکیٹ مہا مجید موجود تھیں۔
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