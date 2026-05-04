پلوامہ: نشہ مکت ابھیان کے تحت ثقافتی تقریب کا انعقاد، طلبہ نے منشیات سے پاک ماضی کی یاد دلا دی
پلوامہ کے گورنمنٹ پرائمری سکول ڈانگر محلہ سی بی باتھ میں منعقدہ تقریب میں طلبہ نے کشمیری روایتی ثقافت کا مظاہرہ کیا۔
Published : May 4, 2026 at 12:06 PM IST
پلوامہ (جموں و کشمیر): جموں و کشمیر کے پلوامہ میں گورنمنٹ پرائمری سکول ڈانگر محلہ سی بی باتھ میں نشہ مکت ابھیان کے تحت ایک منفرد اور بامقصد تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ نے کشمیری روایتی ثقافت کو پیش کر کے معاشرے کو منشیات سے پاک ماضی کی یاد دہانی کرائی۔
تقریب کے دوران سکول کے بچوں نے کشمیر کی قدیم تہذیب و تمدن کی خوبصورت جھلکیاں پیش کیں۔ طلبہ نے روایتی انداز میں کانگڑی سازی، چرخہ چلانا، سوزنی کڑھائی اور دیگر کشمیری ثقافتی ہنر کا مظاہرہ کیا۔ بچوں کی اس پیشکش کا مقصد نئی نسل کو اپنی ثقافت سے جوڑنا اور یہ پیغام دینا تھا کہ ہمارا معاشرہ کبھی سادگی، محنت اور نشہ سے پاک اقدار کا آئینہ دار تھا۔
تقریب میں موجود اساتذہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پرانا دور سادگی، اخلاقیات اور صحت مند معاشرتی روایات سے بھرپور تھا جہاں لوگ نشے جیسی سماجی برائیوں سے دور رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ جدید دور میں سہولیات، ٹیکنالوجی اور نئے آلات نے زندگی کو آسان بنایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ نوجوان نسل بعض منفی رجحانات خصوصاً منشیات کی لعنت کی طرف بھی مائل ہو رہی ہے، جو ایک تشویشناک صورت حال ہے۔
اساتذہ نے زور دیا کہ تعلیمی اداروں، والدین اور سماجی تنظیموں کو مل کر نوجوانوں کی مثبت رہنمائی کرنی ہوگی تاکہ انہیں صحت مند سرگرمیوں، تعلیم، کھیل اور ثقافتی اقدار کی طرف راغب کیا جا سکے۔ تقریب کے اختتام پر شرکا نے عہد کیا کہ وہ معاشرے کو نشہ سے پاک بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں جاری رکھیں گے۔
