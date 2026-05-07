جامع سراج العلوم شوپیان کی بحالی کے مطالبے پر طلبہ اور والدین کا احتجاج، مستقبل تاریک ہونے کا خدشہ
Published : May 7, 2026 at 4:00 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں قائم معروف دینی و تعلیمی ادارے “جامع سراج العلوم” کو دوبارہ کھولنے کے مطالبے پر جمعرات کو طلبہ اور ان کے والدین نے ڈپٹی کمشنر دفتر کے باہر خاموش احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ادارے کو جلد از جلد بحال کیا جائے تاکہ سینکڑوں طلبہ کا تعلیمی مستقبل محفوظ رہ سکے۔
احتجاج کے دوران بڑی تعداد میں طلبہ اپنے والدین کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر آفس کے مین گیٹ کے باہر جمع ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسکول کی بندش کے باعث طلبہ کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور ان کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ طلبہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جبکہ والدین نے حکومت سے اپیل کی کہ بچوں کی تعلیم کو سیاسی یا قانونی تنازعات کی نذر نہ کیا جائے۔
احتجاج میں شامل کئی والدین نے بتایا کہ جامع سراج العلوم علاقے کے اہم تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے اور یہاں زیر تعلیم بچوں کے لیے متبادل تعلیمی انتظامات موجود نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے کی مسلسل بندش سے طلبہ ذہنی دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو رہے ہیں۔
دریں اثنا، اسکول کے متعدد اساتذہ نے بھی ڈپٹی کمشنر شوپیان سے ملاقات کی اور ادارے کی بحالی سے متعلق اپنا مؤقف پیش کیا۔ تاہم اس معاملے پر ضلع انتظامیہ یا حکومت کی جانب سے تاحال کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
واضح رہے کہ حال ہی میں جموں و کشمیر انتظامیہ نے شوپیان کے امام صاحب علاقے میں قائم جامع سراج العلوم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی عمارت اور دیگر اثاثے ضبط کر لیے تھے۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے 1967 کے تحت انجام دی گئی، جس میں کالعدم تنظیم کے ساتھ مبینہ روابط، مالی بے ضابطگیوں اور ادارے کے احاطے کے مبینہ غلط استعمال کے خدشات کو بنیاد بنایا گیا تھا۔