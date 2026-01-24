ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں تیز آندھی کی قہر سامانیاں، نقصان اور بے بس لوگ
سرینگر کے متعدد علاقوں میں تیز آندھی سے نہ صرف مکانوں کے چھت گر گئے بلکہ بارش کا پانی مکانوں کے اندر جمع ہوگیا۔
سرینگر (پرویز الدین): حالیہ طوفانی ہواؤں نے جموں کشمیر میں تباہی مچائی دی۔ جمعرات یعنی 22 کی شام تیز ہوائیں چلیں جس کے نتیجے میں املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا جبکہ بجلی نظام بھی درہم برہم ہوگیا۔ اس دوران ایک لڑکی سمیت 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔
کشمیر کے جنوب و شمالی میں اتنی تیز ہوائیں چلیں کہ لوگ اپنے گھروں میں سہم کر رہ گئے۔ ایسے میں سرینگر میں 84 کلو میٹر کی رفتار سے تیز آندھی چلی جس کا دورانیہ تقریباً ڈھائی گھنٹے تک جاری رہا۔ جس نے بڑے پیمانے تباہی مچائی۔ سب سے زیادہ نقصان شہر سرینگر میں ہوا۔ جہاں قریب 200 سے زائد مکانوں اور دکانوں کو مکمل یا جزوی نقصان پہنچا۔ مکانوں کے چھتوں کے ساتھ ساتھ دیوار کو لگی ٹین کی چادریں نیچے زمین پر گریں، دکانوں کے سائن بورڈ ہوا میں اڑتا رہا۔ سینکڑوں کی تعداد میں درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے جس کی وجہ سے ہر سو مخدوش صورتحال پیدا ہو گئی۔ سرینگر کے رعناواری، مہجور نگر، کرنگر، بلوارڈ، حول اور زڈی بل وغیر علاقوں میں تیز آندھی سے نہ صرف مکانوں کے چھت گر گئے بلکہ بارش کا پانی مکانوں کے اندر جمع ہوگیا۔
سرینگر کے نور باغ علاقے کے رہنے والے عبدالرشید کے مکان کا نہ صرف چھت بلکہ دوسری منزلہ ہی گر گئی ہے اور بارش کا پانی مکان کے اندر چلا گیا۔ ایسے میں انہیں لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ التبہ خوش قسمتی کی بات یہ رہی ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
عبدالرشید پیشہ سے مزدور ہیں اور گھر میں واحد کمانے والے ہیں۔ کئی برس قبل اس غریب شخص نے اپنے مکان کی دوسری منزل تیار کی تھی جبکہ برسوں کمائی کا ایک ایک پیسہ جمع کر کے اپنے مکان کا چھت تعمیر کیا تھا لیکن جمعرات کی آندھی ان کے مکان کو مکمل طور پر تباہ کیا۔ مکان کا چھت کیا دوسری منزل بھی زمیں پر گر گئی۔
انہوں نے مزید کہا کہ میں غرب شخص ہوں میری دو لڑکیاں اور ایک لڑکا اور آمدن بے حد قلیل ہے۔ ایسے میں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ میں اپنے اہل و عیال کی دو وقت کی روٹی کا بندوبست کروں یا تباہ شدہ مکان کو دوبارہ تعمیر کروں۔ دن میں چند سو کما کر میں بڑی مشکل سے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتا ہوں۔ ایسے میں تباہ شدہ مکان کی دوبارہ مرمت کرنا میرے بس کی بات نہیں یے۔
عبدالرشید کی اہلیہ نے بھی روتے ہوئے اپنی مشکلات بیان کی اور کہا کہ شوہر کی آمد پر مکان کی مرمت کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ روزانہ کے ان کے چند سو کھانے پینے کی چیزوں پر استعمال میں لائے جائیں یا پھر مکان کی مرمت کی خاطر اکھٹے کئے جائیں۔ اوپر سے موسم سرما کی شدید سردی اور برفباری کے ایام جن میں بغیر چھت کے مکان میں رہنا خود کشی کے مترادف ہے۔ انہوں نے عشق بار آنکھوں سے انتظامیہ خاص کر لوگوں سے اپیل کی وہ ان کی مدد کے لیے آگے آئیں۔
سرینگر کے رعناواری علاقے میں بھی سبزی فروش کے مکان کی چھت گر گئی اور وہ اب آسمان تلے اسی مکان میں رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ مذکورہ سبزی فروش کی 5 بیٹیاں ہیں اور واحد گھر کا کمانے والا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد سبزیاں فروخت کرکے ہمیں پالتے ہیں۔ والد کی ماہانہ چند ہزار کی آمدنی سے ہم اپنا گزارا بڑی مشکل سے کرتے ہیں اور اس بیچ باغبانی آفت نے ہمارے مکان کو تباہ کیا اور ہم سب کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔
ان بہنوں نے اپنے روداد سناتے ہوئے کہا کہ والد کے ذرائع آمد محدد ہونے کی وجہ سے مکان کے چھت کی تعمیر میں لاکھوں روپے درکار ہیں جو کہ اس وقت موجود نہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر کسی سے قرضہ بھی نہیں مانگا جا سکتا ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ ایسے میں ہم موجودہ سرکار سے درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم پر توجہ دی جائے اور اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں باہر نکالنے میں مدد کریں۔
اسی طرح کے واقع میں کرالہ محلہ حول کے رہنے والے فیاض احمد نامی شخص کے مکان کو بھی جزوی طور نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 22 تاریخ کی ایک بجے رات کو آندھی سے ان کے مکان کا چھت مکمل تباہ ہوا ہے۔ ایسے میں ہم نے پھر کا سارا سامان ایک کمرہ رکھا اور صبح تک ہم سبھی افراد خانہ کچن میں رات گزارنے میں مجبور ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ برفباری اور بارشوں کی بے حد ضروت تھی لیکن تیز ہوائیں طوفان نے کافی تباہی مچا دی اور اس خدائی قہر کے سامنے ہر ایک بے بس نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ حول علاقے میں اسی طرح کا نقصان کئی مکانوں کو پہنچا ہے ایسے میں ہم انتظامیہ خاص کر ایم ایل اے زڈی بل تنویر صادق سے اپیل کرتے ہیں کہ تخمینہ لاگت کر جلد از جلد متاثرین کی مالی امداد فراہم کی جائے۔