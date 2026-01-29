تیز ہواؤں نے چھت چھین لی، پلوامہ کا غریب شہری سردیوں میں سرکاری مدد کے انتظار میں

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تیز ہواؤں نے چھت چھین لی، پلوامہ کا غریب شہری سردیوں میں سرکاری مدد کے انتظار میں
جنوبی کشمیر کے پلوامہ سے تعلق رکھنے والے شہری عبدالحمید کا مکان بھی گزشتہ ہفتے کی تیز آندھی میں تباہ ہو گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 29, 2026 at 5:52 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر کے یمین و یسار میں گزشتہ ہفتے تیز ہواؤں میں جہاں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا وہیں کئی کمرشل و رہائشی ڈھانچے بھی تباہ ہو گئے۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے عبد الحمید وگے نامی ایک شہری کے رہائشی مکان کو بھی شدید نقصان پہنچا۔
متاثرہ کے مطابق تیز ہواؤں کے باعث ان کے مکان کو اس قدر نقصان پہنچا کہ ان کے گھر کی چھت ہی اڑ گئی، جبکہ در و دیوار میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’’اب یہ مکان رہائش کے قابل نہیں رہا۔‘‘ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اس وقت کوئی متبادل سہارا موجود نہیں اور وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے لیے بھی سخت پریشان ہیں۔
عبد الحمید نے مزید بتایا کہ واقعے کو کئی دن گزرنے کے باوجود اب تک کسی سرکاری افسر نے دورہ کرکے انہیں ہوئے نقصان کا جائزہ نہیں لیا، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی فوری امداد فراہم کی گئی ہے، جس سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔
متاچرہ کے پڑوسیوں نے بھی عبدالحمید کو ہوئے نقصان کا جائزہ لیکر حکام سے فوری مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک مقامی شہری نے بتایا: ’’عبدالحمید انتہائی مفلوک الحال ہے اور کم عمر بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہے۔‘‘ انہوں نے حکومت سے فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے۔
انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ’’تیز ہواؤں سے مکان کو اس وقت نقصان پہنچا ہے کہ اب یہ ڈھانچہ رہائش کے قابل نہیں اور کبھی بھی جان و مال کا خطرہ بن سکتا ہے۔‘‘
