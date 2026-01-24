ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں طوفانی ہواوں سے درجنوں مکانات کے چھت اڑ گئے
جموں وکشمیر کے ترال سمیت متعدد علاقوں میں بارش برفباری اورآندھی سے گھروں کے چھت اڑ گئے، اور بجلی کا نظام درہم برہم ہوگیا۔
Published : January 24, 2026 at 7:46 AM IST
پلوامہ (شبیر بٹ): جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں دوران شب طوفانی ہواوں کی وجہ سے سینکڑوں مکانات کے چھت اڑ گئے ہیں ساتھ ہی بجلی کا نظام بھئی تباہ ہوگیا ۔جبکہ کئ مقامات پر درخت بھی گرے ہیں تفصیلات کے مطابق طوفانی ہواوں نے لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔
جبکہ لوگوں نے رات کروٹیں بدلتے گزار دی امیرآباد، ڈاڈسرہ،ترال بالا، ترال پایین ، بٹہ گنڈ ، نور پورہ، اور دیگر دیہات میں مکانات کے چھت اڑگئے۔ جسکی وجہ سے لوگ زبردست تشویش میں مبتلاء ہیں۔ امیرآباد ترال میں طارق احمد میر اور بلال احمد کے مکانات کے چھت اڑ ہیں جسکی وجہ سے یہ غریب کنبے مشکلات میں مبتلا ہوگئےہیں۔
اس دوران گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بٹہ گنڈ کی عمارت کا چھت بھی اڑ گیا ہے جسے اسکول کے عملے نے برفباری کے دوران ہی ٹھیک کر دیا۔
اسی درمیان انتظامیہ نے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کئ ٹیموں کو کام پر لگا دیا ہے، جبکہ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے تحصیلدار ترال عمران احمد کے ہمراہ کئ علاقوں کا دور ہ کیا اور صورت حال کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ نقصانات کا جائزہ لینے کے بعد ضوابط کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔