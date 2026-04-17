شہر پامپور میں تیز ہواؤں سے عوام میں دہشت، وادیٔ کشمیر میں کئی جگہوں سے نقصان کی خبر
جمعرات کو شہر پامپور میں تیز ہوائیں چلیں، جس کے باعث پارک کی گئی متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا۔
Published : April 17, 2026 at 12:25 PM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں کل رات دیر گئے تیز ہوائیں چلنے سے کئی لوگوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ عینی شاہدین کے مطابق اچانک آنے والی آندھی نے علاقے کو شدت کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں عارضی ڈھانچے اور ٹین شیڈ اکھڑ گئے اور ملبہ سڑکوں اور پارکنگ مقامات پر بکھر گیا۔ سڑک کے کنارے کھڑی کئی گاڑیاں اڑتی ہوئی اشیاء اور درختوں کی ٹوٹتی شاخوں کی زد میں آ کر متاثر ہوئیں۔ درختوں کی شاخیں گرنے سے بعض علاقوں میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔
تفصیلی خبر کے مطابق جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں بشمول پلوامہ، شوپیاں اور کولگام اضلاع کے کاکا پورہ علاقے سے مکانوں کی چھتوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ تیز ہواؤں نے چھتیں اکھاڑ دیں اور ٹین کی چادریں ہوا میں اڑ گئیں۔
تیز ہوا کی وجہ سے ٹین کی چھتیں اڑ گئیں
ضلع پلوامہ کے زعفرانی قصبے پامپور میں کئی مکانوں کی چھتیں گرنے سے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ عینی شاہد نے کہا، "گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی تھیں۔ تیز ہوا کی وجہ سے ٹین کی چھتیں اڑ گئیں اور ان میں سے کچھ براہ راست گاڑیوں سے ٹکرا گئیں، جس سے ان کی کھڑکیوں اور سامنے کے دروازوں کو نقصان پہنچا۔"
بجلی کی لائنیں بھی ہوئیں متاثر
خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم گاڑیوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث متعدد مالکان کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تیز ہواؤں کے سبب پامپور اور ریلوے کے اطراف کے علاقوں میں بجلی کی لائنیں بھی متاثر ہوئیں، جس سے بجلی کی فراہمی میں خلل پڑا۔ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ (PDD) کے حکام کے مطابق بحالی کی ٹیمیں فوری طور پر متحرک کر دی گئی ہیں اور بجلی کی جلد بحالی کے لیے کام جاری ہے۔
محکمۂ موسمیات نے کیا تھا خبردار
واضح رہے کہ محکمۂ موسمیات سری نگر نے خبردار کیا تھا کہ جمعرات کو وادی کے کچھ حصوں میں دوپہر کے آخر میں تیز ہوائیں چلیں گی، یہ پیشین گوئی سنگین طور پر درست ثابت ہوئی کیونکہ طوفان نے پورے کشمیر میں زندگی کو درہم برہم کردیا اور اس کے نتیجے میں کئی طرح کا نقصان ہوا اور طوفان، لوگوں میں خوف و دہشت کو چھوڑ گیا۔
وادی کے دیگر حصوں میں بھی طوفان کا اثر
دوسری جانب طوفان کا اثر سری نگر میں بھی محسوس کیا گیا، جہاں تیز ہواؤں کے درمیان ڈل جھیل میں کشتیاں پھنسی ہوئی دیکھی گئیں، حالانکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ جھیل میں پھنسی ہوئی کچھ کشتیوں کو ریاستی ڈیزاسٹر رسپانس فورس (SDRF) نے بچایا، جس سے جان و مال کے کسی بھی نقصان سے بچنا آسان ہوا۔
دریں اثناء سری نگر کے مضافات الٰہی باغ سے مکانوں کی چھتوں کو نقصان پہنچانے کی اطلاعات موصول ہوئیں جب کہ شہر کے مرکز لال چوک میں عینی شاہدین نے بتایا کہ تیز ہواؤں نے لال چوک، ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ اور ریذیڈنسی روڈ علاقوں میں دکانداروں کے سامان کو نقصان پہنچایا۔
نقصانات کا جائزہ لینے کے بعد پیش کی جائے گی تفصیلی رپورٹ
کشمیر کے شمالی اضلاع میں بڑے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں ہوائیں کم تیز تھیں۔ اسی طرح، بڈگام ضلع میں عینی شاہدین نے تیز ہواؤں کی اطلاع دی، لیکن ان کی شدت سری نگر اور وادی کے جنوبی حصوں سے کم تھی۔ سری نگر کے محکمۂ موسمیات نے خبردار کیا تھا کہ جمعرات کی سہ پہر وادی کے کچھ حصوں میں تیز ہوائیں چلیں گی۔ یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی، کیونکہ طوفان پورے کشمیر میں زندگی کو درہم برہم کر دیا، ساتھ ہی تباہی، دہشت اور خوف کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ٹیمیں تیز ہواؤں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی اور زمینی معائنے کے بعد تفصیلی رپورٹ تیار کیے جانے کی امید ہے۔