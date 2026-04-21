گجر بکروال خانہ بدوشوں کے لیے سخت شرائط اور سہولیات کی کمی؛ ہجرت کی قدیم روایت خطرے میں!
انتظامیہ کی بے حسی کے باوجود جموں کشمیر میں گجر بکروال خانہ بدوش ہجرت کی قدیم روایت کو زندہ رکھنے کی ہرممکن کوشش کررہے ہیں۔
Published : April 21, 2026 at 4:43 PM IST
جموں ( اشرف گنائی/عامر تانترے): تیز بارش ہو، برف باری ہو، آندھی طوفان ہو، یا پھر سرحد پر گولہ باری گجر و بکروال قبیلے کو اس کی کہاں پرواہ ہے۔ ہزاروں خانہ بدوش کنبے اپنی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے مال مویشی اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ لے کر موسم سرما میں جموں کے میدانی علاقوں اور موسم گرما میں وادی کشمیر کے بالائی علاقوں کی جانب نکل پڑتے ہیں۔
لیکن موسم گرما کے آغاز پر جن کنبوں کو وادی کشمیر کی طرف جانے والے راستوں پر ہونا چاہیے تھا وہ پریشان حال سرکاری دفتروں میں سفری اجازت نامہ کے منتظر ہیں۔ ان دنوں کٹھوعہ، سانبہ، جموں اور ادھم پور اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کے دفاتر گجر اور بکروال آبادی سے بھرے پڑے ہیں۔
اس سے قبل ان کنبوں کو ماٹو پرمٹ دیا جاتا تھا، جو انھیں اپنے مویشیوں کو لداخ، وادی کشمیر اور جموں خطے کے ڈوڈہ، رامبن اور کشتواڑ اضلاع کی اونچی چراگاہوں میں چرانے کی اجازت دیتا تھا اور یہی اجازت نامہ ان کے لیے موسم سرما کے آغاز سے پہلے جموں کے میدانی علاقوں بشمول سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع میں واپس جانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں یہ نظام بدل گیا اور خانہ بدوش آبادی اجازت کے لیے بیوروکریٹس کے دفاتر میں مشکل اور بوجھل عمل سے گزر رہی ہے۔
اجازت ناموں کے لیے گجر و بکروال کو درپیش ان مشکلات پر جواہر لعل نہرو یونیورسٹی (جے این یو) کے پروفیسر ڈاکٹر نصیب علی کوہلی جو خود بھی بکروال خاندان سے ہیں، کہنا ہے، انگریزوں کے زمانہ سمیت بعد کے دور میں بھی مئی-جون کے مہینوں میں نامزد حکام سے اجازت نامہ لینے کا ایک آسان عمل ہوا کرتا تھا اور ماٹو ایک سال کے لیے ہوتا تھا۔ خانہ بدوش آبادی اپنے بھیڑوں، بکریوں اور مویشیوں کے ریوڑ کو جموں سرینگر قومی شاہراہ سے وادی کشمیر اور ڈوڈہ اور کشتواڑ اضلاع کے دیگر علاقوں کی طرف بغیر کسی دقت کے لے جاتی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے، ماٹو ختم ہو چکا ہے اور خانہ بدوشوں کو اپنے ریوڑ کو پہاڑیوں پر چراگاہوں میں لے جانے کے لیے مختلف دفاتر میں ایک بوجھل عمل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔'
ڈاکٹر کوہلی ماضی میں اپنے خاندان کے ساتھ جموں کے میدانی علاقوں سے ڈوڈا ضلع کے بھدرواہ علاقے میں واقع وادی جئے کی پہاڑیوں تک کا سفر کر چکے ہیں.
جموں و کشمیر اور لداخ میں 2011 کی مردم شماری کے مطابق آبادی ایک کروڑ 25 لاکھ 41 ہزار 302 ہے، اس میں سے 11 اعشاریہ 9 فیصد قبائلی ہیں جو 14 لاکھ 93 ہزار 299 ہیں۔
جموں و کشمیر اور لداخ میں کل 12 قبائل آباد ہیں، جن میں گجر، بکروال، بلتی، بیڈا، بوٹو، بروکپا، چنگپا، گررہ، مون، پورگپا، گدی اور سیپی شامل ہیں۔ ان سب قبیلوں میں گجر بکروال قبیلہ مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر میں سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ گجر اور بکروال کو جموں و کشمیر کی تیسری بڑی آبادی سمجھا جاتا ہے۔
جموں و کشمیر کے قبائلی امور کے محکمے کے پاس چند سال پہلے ایک سروے کے ذریعے اکٹھا کئے گئے اعداد و شمار کے مطابق، تقریباً 60 سے 70 ہزار خاندان یعنی چار لاکھ سے زیادہ آبادی نقل مکانی سے وابستہ ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نصیب علی کوہلی کے مطابق ماضی میں نقل مکانی کرنے ولے 60 فیصد خاندان تھے۔
گجر و بکروال طبقے نے کوہساروں، جنگلوں اور صحراؤں کو اپنا مسکن بنایا اور ان کی شان کو برقرار رکھنے کا کام کیا۔ ان خانہ بدوشوں کو جنگلات کا محافظ بھی کہا جاتا ہے۔
خانہ بدوش خاندان اپریل کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جموں کے میدانی علاقوں سے اپنا سفر شروع کرتے تھے اور جون کے مہینے تک یہ سفر جاری رہتا تھا۔ ماضی میں انتظامیہ، پولیس اور مقامی لوگوں کی طرف سے ان کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کی جاتی تھی جس سے مویشیوں کا ایک ایک ریوڑ اپنی منزل پر پہنچ جاتا تھا۔ یہ نقل مکانی کسی ایک علاقے تک محدود نہیں تھی بلکہ لداخ میں دراس اور کرگل کی پہاڑیوں سے لے کر وادی کشمیر کے گریز، بانڈی پورہ، گاندربل، سونمرگ، پہلگام، کوکرناگ، ڈورو اور رام بن، کشتواڑ اور ڈوڈہ کی چراگاہوں تک پھیلی ہوئی تھی۔
لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہجرت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کی اہم وجوہات میں نقل و حرکت پر لگائی گئی پابندیاں، چرنے کی محدود زمین، راستے میں زیادہ چراگاہیں دستیاب نہ ہونا اور مویشیوں کے اسمگلروں کے طور پر خانہ بدوشوں کو نشانہ بنایا جانا شامل ہیں۔
اجازت نامہ حاصل کرنے میں درپیش مشکلات پر جموں ضلع کے ایک بکروال الطاف ببلو کا درد چھلک اٹھا۔ اس نے کہا، "ہم ہجرت شروع کرنے کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب خانہ بدوش آبادی اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جموں کے میدانی علاقوں کے مختلف علاقوں سے پیدل سفر کرنے کے لیے متو نہیں مل رہا ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مویشیوں کو گاڑیوں میں لے جائیں اور کسی کو پیدل چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹرک کا خرچ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ معاشی حالت اس کی اجازت نہیں دیتی۔"
خانہ بدوشوں کے لیے نقل مکانی کے لیے درپیش مشکلات ہی صرف تشویش کا باعث نہیں ہے بلکہ پہاڑیوں پر چرنے والی زمین کو محدود کرنا بھی باعث تشویش ہے۔
ایک خانہ بدوش بشارت حسین نے کہا، " محکمہ جنگلات نے جنگلات کو مویشیوں اور خانہ بدوشوں سے بچانے کے نام پر کئی علاقوں میں باڑ لگا دی ہے لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ یہ جنگلات اور چراگاہیں زمانے سے ہماری ہیں، ہم جنگلات کو تباہ کرنے والے نہیں بلکہ محافظ ہیں اور یہ بار بار ثابت ہوا ہے کہ جموں و کشمیر میں اگر جنگلات محفوظ ہیں تو خانہ بدوش آبادی کی وجہ سے، جو ان کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتے ہیں۔"
بشارت حسین کا خاندان مویشیوں کو جموں، ادھم پور، رامبن اور اننت ناگ اضلاع سے گزر کر کشتواڑ ضلع کے وروان اور مرواہ کے علاقوں میں لے جاتا ہے۔
خانہ بدوش خاندانوں کا خیال ہے کہ پابندیاں لگنے کے بعد تجارت میں کمی آئی ہے کیونکہ اس سے وابستہ لوگ اپنی روزی روٹی جاری رکھنے میں خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔
بشارت حسین نے کہا، "ہم میں سے بہت سے لوگ پہلے ہی ہجرت چھوڑ چکے ہیں اور اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے دوسرے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں جب پہاڑیاں خانہ بدوش آبادی کی میزبانی کرنا بند کر دیں گی اور کوئی بھی دو سالہ ہجرت کا حصہ نہیں بنے گا۔"
گجر اور بکروال خاندانوں کا ایک اور بڑا مسئلہ فوج کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران ان کے عارضی شیڈ، ڈھوک کو نقصان پہنچانا ہے۔ فوج کی دلیل ہے کہ ان عارضی شیڈز کا استعمال دہشت گرد کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ عارضی شیڈس گرمیوں میں پہاڑوں پر ہجرت کرنے والے خانہ بدوشوں کے مستقل گھر ہیں اور اگر وہاں پہنچنے کے بعد ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو گی تو ان کی جان و مال کے لیے خطرہ لاحق ہو جائے گا۔
بکروال قبیلے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کوہلی نے اس معاملے میں کہا کہ، "گجر اور بکروال برادری ہمیشہ سے حکومت ہند اور سیکورٹی فورسز کے لئے دہشت گردوں کو ختم کرنے کا ذریعہ رہی ہے۔ ہم جنگلات اور پہاڑیوں کے محافظ رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز کے پہنچنے سے پہلے سے ہم ان علاقوں کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن جب ہماری آبادی کے پاس جنگلات اور پہاڑیوں پر رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اسے دوبارہ بنانے میں ایک ہفتہ لگ جائے گا۔"
انہوں نے مزید کہا، "محکمہ جنگلات کو ان علاقوں کی نشاندہی کرنی چاہیے تھی جہاں پناہ گاہوں کو نقصان پہنچا ہے اور ان کی مرمت کے لیے پہلے ہی سے عمل شروع کرنا چاہیے تاکہ خانہ بدوشوں کو بالائی علاقوں میں پہنچنے کے بعد مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے"۔
نصیب کوہلی نے خانہ بدوشوں کی ہجرت کو فروغ دینے، انھیں سہولت فراہم کرنے اور اس قدیم روایت کو بچانے کے لیے ایک جامع پالیسی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
ان کا کہنا ہے کہ، "جس طرح حکومت امرناتھ یاترا کے لیے ایک منصوبہ تیار کرتی ہے کہ لوگوں کو پہلے سے کیسے رجسٹر کرنا چاہیے، وہ کہاں رجسٹر کر سکتے ہیں، انھیں اپنا سفر کب شروع کرنا چاہیے اور بہت کچھ، خانہ بدوشوں کی دو سالہ نقل مکانی کو آسان بنانے کے لیے ایک مکمل ہوم ورک بھی ہونا چاہیے۔ گجر اور بکروال برادری کے کے لیے اجازتوں اور اہلکاروں کے لیے ایک مرکزی طریقہ کار ہونا چاہیے۔
جموں و کشمیر میں قبائلی امور کا ایک محکمہ ہے جو قبائلی لوگوں کے معاملات کو نمٹا رہا ہے لیکن اس کے پاس چیزوں کا مجموعی کنٹرول نہیں ہے، اس محکمے کے پاس خانہ بدوش آبادی کی مدد کرنے کی محدود گنجائش ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے قبائلی امور کے محکمے کے ایک افسر عبدالخبیر نے کہا کہ اجازت کا معاملہ متعلقہ تحصیل اور ڈپٹی کمشنر دفاتر سے نمٹا رہے ہیں اور خانہ بدوشوں کو وہاں سے اجازت لینی ہوگی۔ "جہاں تک ایک مرکزی نظام بنانے کا تعلق ہے، ہم پائلٹ بنیادوں پر ایک پورٹل بنانے کے عمل میں ہیں جہاں ہجرت سے منسلک تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن پورٹل کو فعال بنانے سے پہلے چند چیلنجز ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کمیونٹی بڑی حد تک ناخواندہ ہے اور ٹیکنالوجی سے دور ہے اور اگر ہم تمام چیزوں کو آن لائن موڈ میں منتقل کرتے ہیں، تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔"
انہوں نے کہا کہ قبائلی امور کے محکمے کو جنگل کے حق ایکٹ کو نافذ کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "ہم تمام ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک بار جب ہم تمام تفصیلات حاصل کر لیں گے، تو محکمہ آنے والے دنوں میں مسائل کو حل کرے گا ۔"
اس پورے معاملے میں قبائلی امور کے محکمے نے جس اہم بات پر روشنی ڈالی ہے وہ گجر اور بکروال قبیلوں کی ناخواندگی ہے۔
اکیسویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہ طبقہ زندگی کی بنیادی سہولیات جیسے بجلی پانی سڑک سے محروم چلا آرہاہے۔اس تیز رفتار دور میں جہاں آج انسان ہوائی سفر کو ترجیح دیتا ہے وہاں اس طبقے کے لوگ آج بھی کئی کلومیٹر پر مبنی سفر پیدل طئے کرتے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ جموں کشمیر حکومت اس قبیلے کے لئے کوئی مراعات یا پالیسی مرتب نہیں کر رہی۔ حکومت کی طرف سے گجر بکروال طبقے کے لئے ہر سال پیکیج مختص کیا جاتا ہے۔ پالیسیاں مرتب کی جاتی ہیں لیکن اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ یہ قبیلے تعلیم سے ابھی بھی کوسوں دور ہں اور اپنا حق لینے یا سمجھنے کا ان میں شعور نہیں ہے۔
قبیلے کو تعلیمی میدان میں آگے لانے کے لیے 1970 میں اس وقت کے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ کی طرف سے 263 موبائل اسکولوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ موبائل اسکول قبیلے کے ساتھ رہیں گے، اور ان کے بچوں کو تعلیم دیں گے۔
اس دوران 263 موبائل اسکولوں میں سے 175 موبائل اسکول شروع کئے گئے۔ پھر بعد میں کچھ اسکولوں کو بند کر کے مستقل اسکول میں تبدیل کر دیا گیا، اور باقی 88 موبائل اسکول صرف ریکارڈ میں رہ گئے۔ حالانکہ بعد میں بھی کئی اعلانات ہوتے رہے لیکن ان پر عمل نہیں کیا گیا۔
یہ اسکول موسم گرما کے دوران ڈھوک میں شفٹ ہو جاتے تھے اور خانہ بدوشوں کے پہاڑی چراگاہوں سے میدانی علاقوں میں واپس آنے کے بعد اصل جگہ پر واپس آ جاتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے موبائل اسکول کا تصور بند ہو گیا۔
محکمہ تعلیم کے ایک افسر کا کہنا ہے کہ، "اس کے بعد حکومت ہند کے موسمی مراکز کا تصور آیا جہاں پہاڑی چراگاہوں میں مراکز قائم کیے جا رہے تھے اور تربیت یافتہ افراد کو اعزازیہ دے کر عارضی بنیادوں پر مقرر کیا جا رہا تھا۔ سردیوں کے دوران، یہ مراکز بند ہو جاتے تھے اور تربیت یافتہ افراد بے روزگار ہو جاتے تھے۔"
تعلیم کی طرح خانہ بدوش آبادی کو اپنے اور اپنے مویشیوں کے لیے صحت کی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ماضی میں صحت کے مراکز، انسانوں اور مویشیوں دونوں کے لیے آبادی کے ساتھ چلتے تھے لیکن اب یہ رواج بھی باقی نہیں رہا۔ کچھ مقامات پر، ہندوستانی فوج آبادی کے لیے طبی اور ویٹرنری کیمپ لگاتی ہے لیکن حکومت کی طرف سے اس ضمن میں کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی۔
نصیب کوہلی کے مطابق، حکومت کو ایسی پالیسی لانی چاہیے کہ ہجرت کو فروغ ملے اور خانہ بدوشوں کو سہولیات حاصل ہو سکیں۔ انھوں نے نے مزید کہا کہ، گجر اور بکروال قبیلوں کی صدیوں پرانی ہجرت کی روایت کو بچانا جنگلات، اس کے حیوانات اور مجموعی طور پر قبیلوں کی روزی روٹی کو بچانے کے لیے بھی اہم ہے۔
