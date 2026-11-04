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ضلع کشتواڑ میں سوشل میڈیا پر جعلی اور اشتعال انگیز مواد کے پھیلاؤ کے خلاف سخت انتظامی حکم جاری
حکم نامےمیں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصدجائز صحافتی سرگرمیوں، تحقیقاتی رپورٹنگ، یا آئینی حد کےاندر تعمیری تنقید پر روک لگانا نہیں ہے۔
Published : November 4, 2026 at 4:12 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) ضلع کشتواڑ میں امن و امان، عام نظم و ضبط، اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کشتواڑ، پنکج کمار شرما نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا، 2023 کی دفعہ 163 کے تحت ایک اہم امتناعی حکم جاری کیا ہے۔ 3 نومبر 2026 کو جاری کردہ اس حکم کا مقصد سوشل میڈیا اور دیگر ڈیجیٹل مواصلاتی نیٹ ورکس کے ذریعے غلط، گمراہ کن اور اشتعال انگیز معلومات کی اشاعت اور شیئرنگ پر مکمل روک لگانا ہے۔
حکم نامے کے چند اہم نکات جعلی اور اشتعال انگیز مواد پر پابندی کوئی بھی شخص، گروپ، سوشل میڈیا ایڈمنسٹریٹر، یا کنٹینٹ کریٹر جان بوجھ کر ایسا مواد (تصاویر، ویڈیوز، آڈیو یا تحریر) تیار، شائع، ری پوسٹ یا آگے فارورڈ نہیں کرے گا جو عوامی ہیجان پیدا کرنے، تشدد کو ہوا دینے، یا فرقہ وارانہ تناؤ کا باعث بن سکے۔ ری ایکشن ویڈیوز اور شخصی تنقید پر روک سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو شخصیات کی تذلیل، دھمکیوں، یا ردِعمل اور اشتعال انگیز تبصروں کے لیے استعمال کرنے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔
تمام آن لائن نیوز پورٹلز، ڈیجیٹل نیوز چینلز، اور سوشل میڈیا پیجز کے مالکان اور ایڈمنسٹریٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی رولز 2021 اور اخلاقی ضوابط کی مکمل پاسداری کریں اور کسی بھی غیر تصدیق شدہ یا ممنوعہ مواد کو پھیلانے سے گریز کریں۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد جائز صحافتی سرگرمیوں، تحقیقاتی رپورٹنگ، یا آئینی حد کے اندر تعمیری تنقید پر روک لگانا نہیں ہے، بلکہ محض آزادیِ اظہار کے نام پر لاء اینڈ آرڈر کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔
نفاذ اور قانونی کارروائی:
دو ماہ کے لیے نافذ العمل یہ امتناعی حکم فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے اور اگلے دو ماہ کی مدت کے لیے لاگو رہے گا۔سخت قانونی سزا اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھارتیہ نَیائے سنہیتا ، 2023 اور دیگر متعلقہ قوانین کی سخت دفعات کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
پولیس اور انفارمیشن آفیسر کی ہدایات سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کشتواڑ کو اس حکم نامے پر سختی سے عمل درآمد کرانے، الیکٹرانک ثبوت محفوظ کرنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی کر کے کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جبکہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر کشتواڑ کو تمام آن لائن پورٹلز اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کی مانیٹرنگ اور تصدیق شدہ فہرست تیار کرنے کا ذمہ سونپا گیا ہے۔