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کشمیر میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی ضرورت، کولگام واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی: محمد انور خان
شوپیاں میں منعقدہ بی جے پی کی تنظیمی میٹنگ کے دوران جنرل سیکریٹری محمد انور خان نے تنظیم کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔
Published : November 12, 2026 at 6:29 PM IST
شوپیاں: (شاہد ٹاک) شوپیاں: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے آج سرکٹ ہاؤس شوپیاں میں ایک اہم جائزہ میٹنگ منعقد کی، جس کی صدارت پارٹی کے جنرل سیکریٹری محمد انور خان نے کی۔ میٹنگ میں ضلع صدر راجہ وسیم، مختلف حلقہ جات کے صدور، بلاک صدور اور پارٹی کے دیگر عہدیداران و کارکنان نے شرکت کی۔
میٹنگ کے دوران پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں نیز حلقہ، بلاک اور بوتھ سطح پر جاری اجلاسوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقعے پر محمد انور خان نے کارکنان کو پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے سے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہوئے مختلف سطحوں پر عہدوں کے قیام اور تنظیم کو مزید مضبوط بنانے کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے پارٹی کارکنان پر زور دیا کہ وہ پوری لگن، محنت اور خلوص کے ساتھ زمینی سطح پر کام کریں تاکہ پارٹی کی پالیسیوں اور پروگراموں کو سماج کے ہر طبقے تک پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات کے پیشِ نظر تنظیمی سطح پر بہتر تال میل، مضبوط رابطہ کاری اور تیاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔
میٹنگ کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد انور خان نے کہا کہ مرکز میں بی جے پی حکومت کے قیام کے بعد کشمیر میں عسکریت پسندی کی سرگرمیوں میں نمایاں کمی آئی ہے اور مجموعی طور پر سیکیورٹی صورتحال میں بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ انہوں نے ماضی کے مشکل حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب تقریباً ہر علاقے میں عسکری سرگرمیاں دیکھنے کو ملتی تھیں اور کئی خاندانوں کو اپنے پیاروں کے جنازے اٹھانے پڑتے تھے۔
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کولگام میں پیش آئے حالیہ واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور کسی بھی ذمہ دار کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے واقعے میں زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی صحت میں بہتری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔
محمد انور خان نے الزام عائد کیا کہ پاکستان کشمیر میں امن نہیں دیکھنا چاہتا اور خطے کے پُرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی طرح کی افواہوں یا خوف و ہراس کا شکار نہ ہوں اور علاقے میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے حالیہ بیانات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے محمد انور خان نے بارہمولہ میں ان کے سابقہ بیان کا حوالہ دیا، جس میں کشمیر کے عوام کی بقا کو پاکستان سے جوڑا گیا تھا۔ تاہم، انہوں نے فاروق عبداللہ کے بعد میں دیے گئے اس بیان کا خیرمقدم کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ جموں و کشمیر کے عوام ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہی رہیں گے۔ انور خان نے اس وضاحت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے معاملات پر واضح مؤقف سامنے آنا ضروری ہے۔
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