منشیات کا کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گئی، ایس ایس پی پلوامہ تنوشری
ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نےکہا کہ سرکار کی جانب سےبھی منشیات کی لت سےنجات کے لئے کئی مراکزچلائےجارہے ہیں۔
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جموں وکشمیر کی ضلع پولیس نے پلوامہ میں راجپورہ پولیس اسٹیشن میں سیوک ایکشن پروگرام 2025-26 کے تحت 18 خاندانوں اور 2 اسکولوں میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت واٹر پیوریفائر تقسیم کئے۔
پروگرام میں ایس ایس پی پلوامہ تنوشری، اے ایس پی پلوامہ، ڈی وائی ایس پی ہیڈ کوارٹر پلوامہ، ڈی وائی ایس پی ڈی آر پلوامہ، ایس ایچ او راجپورہ اور پولیس انتظامیہ پلوامہ کے دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔
اس پروگرام میں بزرگ شہریوں اور خواتین سمیت ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنی شکایات اور مطالبات پیش کئے، جن کو پولس انتظامیہ پلوامہ کے افسران نے بر وقت حل کرنے کا یقین دلایا۔
پروگرام کے دوران ایس ایس پی پلوامہ کی طرف سے ضلع کے 18 خاندانوں اور 2 اسکولوں میں 20 واٹر پیوریفائر تقسیم کیے گئے تاکہ انہیں صاف اور محفوظ پانی پینے میں مدد ملے۔
ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام مستقبل میں بھی منعقد کیے جائیں گے تاکہ ایک پرامن اور ترقی یافتہ معاشرے کے لیے پولیس اور پبلک کوآرڈینیشن کو بہتر بلندیوں تک پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے منشیات فروشوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے اس کاروبار کو جاری رکھا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔