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ہریانہ بس واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے: چودھری یاسین پوسوال
گجربکروال کانفرنس کے جنرل سیکرٹری نے کہاکہ انتخابات میں مفت بجلی کا وعدہ کرنے والی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی فیسوں میں اضافہ کردیا۔
Published : October 18, 2026 at 7:40 PM IST
ترال: ہریانہ میں پیش آئے مسافر بس واقعے کے حوالے سے وادیٔ کشمیر کی مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے مذمت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اسی دوران گجر بکروال کانفرنس کے جنرل سیکرٹری چودھری یاسین پوسوال نے بھی اس افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ملوث عناصر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ چودھری یاسین پوسوال ترال کے پنر، نانر اور دیگر ملحقہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کرنے کے بعد میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔
انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ "ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر ملک کا تاج ہے، تو پھر کشمیریوں کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟" انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ سے اس واقعے کی فوری اور غیر جانبدارانہ انکوائری کرانے کا پرزور مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت مسافروں اور عام شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے اور مستقبل میں ایسے واقعات کے سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔
علاقے میں بجلی کی ابتر صورتحال پر بات کرتے ہوئے چودھری یاسین پوسوال نے کہا کہ انتخابات سے قبل عمر عبداللہ نے عوام کو مفت بجلی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن اقتدار سنبھالتے ہی بجلی فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کی وجہ سے بالخصوص پسماندہ اور قبائلی طبقے کے لوگ شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔
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پوسوال نے الزام لگایا کہ محکمہ بجلی بھاری فیس وصول کرنے کے باوجود طے شدہ شیڈول کے مطابق بجلی فراہم کرنے میں بالکل ناکام رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صارفین کو راحت پہنچانے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کو ایک بار پھر نافذ کیا جائے۔