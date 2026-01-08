ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی، سال 2025 میں ایک کروڑ 81 لاکھ جرمانہ وصول
تیز رفتاری، لاپرواہ ڈرائیونگ، بغیر حفاظتی اقدامات کے گاڑیاں چلانا، نابالغ بچوں کی جانب سے ڈرائیونگ جیسےعوامل حادثات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔
اننت ناگ:(میر اشفاق) ملک کے دیگر حصوں کی طرح جموں و کشمیر میں بھی بڑھتے ہوئے سڑک حادثات ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ آئے روز پیش آنے والے سڑک حادثات میں قیمتی جانیں جا رہی ہیں۔ جس کی سب سے بڑی وجہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تیز رفتاری، لاپرواہ ڈرائیونگ، بغیر حفاظتی اقدامات کے گاڑیاں چلانا اور نابالغ بچوں کی جانب سے ڈرائیونگ جیسے عوامل حادثات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسے میں محکمہ ٹریفک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تاکہ سڑک حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔
اسی سلسلے میں جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں محکمہ ٹریفک پولیس نے سال 2025 کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مؤثر اور منظم کارروائی انجام دی ہے۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق، سال 2025 کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش میں قصورواروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک کروڑ 81 لاکھ 28 ہزار 500 روپے بطور جرمانہ وصول کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مدت میں 44 ہزار 840 گاڑیوں کے چالان کیے گئے جبکہ 300 گاڑیوں کو ضبط بھی کیا گیا ہے۔
اس حوالے سے ڈی ٹی آئی ٹریفک پولیس اننت ناگ جاوید احمد مورے نے کہا کہ سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے محکمہ ٹریفک کی جانب سے مسلسل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے والدین اور سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ نابالغ بچوں کو گاڑیاں، موٹر سائیکل یا اسکوٹی چلانے کی اجازت ہرگز نہ دیں کیونکہ کم عمر بچوں کی جانب سے ڈرائیونگ سڑک حادثات کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ ٹریفک کا مقصد صرف جرمانے عائد کرنا نہیں بلکہ عوام میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے شعور بیدار کرنا اور قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ ہے۔ انہوں نے تمام گاڑی اور موٹر سائیکل سواروں سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، قوانین کی مکمل پاسداری کریں اور محفوظ و منظم ٹریفک نظام کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں۔