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ڈرگ سنڈیکیٹس کے خلاف سخت کارروائی ہی منشیات سے پاک معاشرے کی ضمانت، چیف جسٹس سنجیو کمار
چیف جسٹس نےطلبہ پر زور دیا کہ وہ منشیات جیسی مہلک لعنت سےمکمل طور پر دور رہیں، کیونکہ نشہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔
Published : July 18, 2026 at 3:42 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جسٹس سنجیو کمار نے کہا ہے کہ معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک بنانے کے لیے ڈرگ سنڈیکیٹس کے خلاف سخت اور مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ اور روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کو مصنوعی دنیا اور سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال سے نکل کر حقیقی زندگی میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے پر توجہ دینی ہوگی۔
چیف جسٹس جسٹس سنجیو کمار، جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے جج اور ضلع پلوامہ کے انتظامی جج جسٹس سنجے دھر کے ہمراہ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے دورے پر آئے، جہاں انہوں نے مختلف عدالتی و عوامی فلاحی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈرگ اویئرنیس اینڈ ویلنیس نیویگیشن اسکیم 2025 کے تحت منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف منعقدہ آگاہی پروگرام میں بھی شرکت کی۔
گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز پلوامہ کے آڈیٹوریم میں منعقدہ اس پروگرام میں معزز جج صاحبان، عدالتی افسران، ماہرین، ضلعی انتظامیہ کے افسران، طلبہ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے منشیات سے پاک بھارت کی تعمیر کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کے مشترکہ کردار پر زور دیا۔
اپنے خطاب میں چیف جسٹس جسٹس سنجیو کمار نے کہا کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث سنڈیکیٹس اور جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہی اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کی مصنوعی دنیا میں گم ہونے کے بجائے حقیقی زندگی میں اپنی تعلیم، ہنر اور کردار سازی پر توجہ دینی چاہیے۔انہوں نے کہا کہ اگر حکومت، عدلیہ، والدین، اساتذہ اور معاشرہ مل کر مشترکہ کوشش کریں تو ایک منشیات سے پاک، صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے، جو ایک مضبوط اور خوشحال ہندوستان کی بنیاد بنے گا۔
چیف جسٹس نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ منشیات جیسی مہلک لعنت سے مکمل طور پر دور رہیں، کیونکہ نشہ وقتی طور پر آزادی اور سکون کا جھوٹا احساس دیتا ہے، لیکن بالآخر انسان کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کی اصل طاقت اس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس وقت بھی صحیح فیصلہ کرے جب اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔
انہوں نے واضح کیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے خلاف پوری سختی کے ساتھ کارروائی جاری رکھیں گے، تاہم منشیات کی لت میں مبتلا افراد کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا، ان کے علاج اور بحالی میں تعاون فراہم کرنا بھی معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
چیف جسٹس نے نوجوانوں کو تلقین کی کہ وہ زندگی میں واضح مقصد، عزم اور محنت کے ساتھ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ بامقصد زندگی ہی مایوسی اور منفی رجحانات کا بہترین علاج ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پلوامہ میں وکلاء کے نئے چیمبرز، جیوا کیندر اور لیگل لٹریسی کلب کا افتتاح عوام کو انصاف تک آسان رسائی فراہم کرنے اور عدالتی نظام کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
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