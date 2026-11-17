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پلوامہ میں ریڑھی بانوں کا مخصوص وینڈنگ زون کے قیام کا مطالبہ، ڈپٹی کمشنر سے مداخلت کی اپیل
ضلعی صدر مقام پلوامہ میں تقریباً ایک سو ریڑھی بان مختلف اشیا فروخت کر کے اپنے اہلِ خانہ کی کفالت کر رہے ہیں۔
Published : November 17, 2026 at 5:07 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ میں سڑکوں اور بازاروں کے کنارے ریڑھیاں لگا کر روزی کمانے والے ریڑھی بانوں نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا سے اپیل کی ہے کہ ان کے چھوٹے کاروبار کے لیے مخصوص جگہوں کی نشاندہی کر کے بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، تاکہ وہ ٹریفک اور عوامی نقل و حرکت میں رکاوٹ بنے بغیر باعزت طریقے سے اپنا روزگار جاری رکھ سکیں۔ ضلعی صدر مقام پلوامہ میں تقریباً ایک سو ریڑھی بان مختلف اشیا فروخت کر کے اپنے اہلِ خانہ کی کفالت کر رہے ہیں، تاہم باقاعدہ وینڈنگ زون اور مناسب جگہ کی عدم دستیابی کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
متبادل جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر ریڑھی بان مرکزی بازار اور سڑکوں کے کناروں پر ریڑھیاں لگانے پر مجبور ہیں، جس سے اکثر ٹریفک جام رہتا ہے اور پیدل چلنے والوں کو بھی دشواری پیش آتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے مرکزی بازار میں بھیڑ کم کرنے اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً خصوصی مہمیں چلائی جاتی ہیں، جن کے دوران سڑکوں اور بازاروں سے ریڑھیوں کو ہٹا کر اولڈ بس اسٹینڈ منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ ضلع انتظامیہ پلوامہ نے تقریباً تین سال قبل اولڈ بس اسٹینڈ میں ریڑھی بانوں کے لیے ایک مخصوص جگہ مختص کر کے وہاں ٹین کے اسٹال بھی تعمیر کیے تھے، تاکہ انہیں ایک مستقل متبادل جگہ فراہم کی جا سکے۔ تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ اسٹال آج تک متعلقہ ریڑھی بانوں کو الاٹ نہیں کیے گئے، جبکہ تعمیر شدہ ڈھانچے بدستور وہاں موجود ہیں۔ ریڑھی بانوں کا کہنا ہے کہ اولڈ بس اسٹینڈ میں مناسب گنجائش، الاٹمنٹ اور بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باعث وہ وہاں مستقل طور پر اپنا کاروبار جاری رکھنے سے قاصر ہیں اور مجبوراً دوبارہ مرکزی بازار اور سڑکوں کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق محض ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مسئلے کا پائیدار حل نہیں، بلکہ باقاعدہ انتظامات اور ضروری سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔
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ریڑھی بانوں نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا اور ضلع انتظامیہ سے معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اولڈ بس اسٹینڈ میں تعمیر کیے گئے اسٹالوں کی فوری الاٹمنٹ کو یقینی بنایا جائے یا ضلعی صدر مقام میں دیگر موزوں مقامات کی نشاندہی کر کے باقاعدہ وینڈنگ زون قائم کیے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف غریب ریڑھی بانوں کے روزگار کا تحفظ ممکن ہوگا بلکہ شہر میں ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے اور بازاروں میں رش کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔