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ڈورو میں آوارہ کتوں کی دہشت، دو خواتین سمیت چھ افراد لہولہان، علاقے میں خوف و ہراس
موصولہ اطلاعات کے مطابق منڈی پورہ، گوچن، شیخ پورہ اور بنہ گنڈ ویری ناگ میں آوارہ کتوں نے متعدد افراد کو نشانہ بنایا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 20, 2026 at 9:51 AM IST
اننت ناگ(روف وانی):جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ ڈورو کے مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کے بڑھتے ہوئے حملوں نے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے، جہاں کتوں کے حملوں کے الگ الگ واقعات میں دو خواتین سمیت مجموعی طور پر چھ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق منڈی پورہ، گوچن، شیخ پورہ اور بنہ گنڈ ویری ناگ میں آوارہ کتوں نے متعدد افراد کو اپنا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں چھ افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں دو خواتین بھی شامل ہیں۔
واقعے کے فوراً بعد زخمیوں کو علاج و معالجے کے لیے گورنمنٹ ماڈل اسپتال ڈورو پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ تاہم، بعد ازاں زخمیوں کو مزید علاج اور بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا۔
دوسری جانب اسپتال انتظامیہ نے لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے اپیل کی ہے کہ وہ آوارہ کتوں سے فاصلہ برقرار رکھیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
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واضح رہے کہ ڈورو اور اس کے ملحقہ علاقوں میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی موجودگی اور حملوں کے واقعات نے مقامی آبادی میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ عوام نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔