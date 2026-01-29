ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر جموں قومی شاہراہ دونوں طرف سے جزوی طور پر بحال
ایس ایس پی ٹریفک رامبن کے مطابق سرینگر جموں قومی شاہراہ بدھ کو گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے جزوی طور پر بحال کر دی گئی۔
Published : January 29, 2026 at 10:30 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کو ملک کے دوسرے حصوں سے جوڑنے والی واحد رابط سڑک جموں و سرینگر قومی شاہراہ (NHW-44) کو بدھ کی سہ پہر دونوں طرف سے گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے۔
ایس ایس پی ٹریفک رامبن، راجہ عادل حمید نے اپنی ٹیم کے ساتھ، بذات خود رامبن سے نو یگ ٹنل بانہال تک ہائی وے کے ساتھ مختلف مقامات کا دورہ کیا تاکہ بحالی کی کارروائی اور برف صاف کرنے کے کاموں کی نگرانی کی جا سکے۔
ایس ایس پی راجہ عادل حمید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے میں ہلکی موٹر وہیکلز (LMVs) کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے جب کہ ہیوی موٹر وہیکلز (HMVs) کو سڑکوں کی حالت میں مزید بہتری کے بعد ہی اجازت دی جائے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ محفوظ اور ہموار ٹریفک کی نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے حساس مقامات پر کلیئرنس کا کام جاری ہے۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں برفباری عوام اور زمین دونوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہیں یہ ایک طرح سے لوگوں کے لیے آزمائش بھی لے کر آتی ہے۔ وادی کشمیر میں برف باری کے بعد بجلی اور سڑکوں کی بندش سمیت دیگر سہولیات میں خلل کی وجہ سے عوام کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ فی الحال وادی بھر میں بجلی اور سڑکوں کی کی بحالی کا کام شد و مد سے جاری ہے۔
