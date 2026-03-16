سنتھن پاس پر شدید برفباری کے دوران پھنسے 214 مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا
فوج اور پولیس کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں 214 سیاحوں اور مقامی شہریوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔
Published : March 16, 2026 at 7:56 AM IST
ضلع اننت ناگ: (فیاض لولو) سطح سمندر سے تقریبا 13ہزار فٹ کی بلندی پر واقع سنتھن پاس پر شدید برفباری کے باعث پھنسے ہوئے مسافروں کو بچانے کے لیے بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس نے بروقت اور کامیاب ریسکیو آپریشن انجام دیتے ہوئے 214 مسافروں کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق حالیہ شدید برفباری کے باعث ضلع اننت ناگ اور کشتواڑ کو جوڑنے والی اہم سڑک، خصوصاً سنتھن ٹاپ کے مقام پر، انتہائی خطرناک اور پھسلن زدہ ہو گئی تھی۔ خراب موسمی حالات، شدید برفباری اور کم حدِ نگاہ کے باعث متعدد گاڑیاں جن میں سیاح اور مقامی مسافر سوار تھے، سنتھن پاس پر پھنس کر رہ گئیں۔
اطلاع ملتے ہی 19 راشٹریہ رائفلز کے دستوں نے جموں و کشمیر پولیس کے ساتھ مل کر فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ شدید سردی، مسلسل برفباری اور دشوار گزار پہاڑی راستوں کے باوجود مشترکہ ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور پھنسے ہوئے مسافروں کی مدد کا عمل شروع کیا۔
ریسکیو ٹیموں نے نہایت احتیاط اور مہارت کے ساتھ خطرناک اور پھسلن والی سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے متاثرہ گاڑیوں تک رسائی حاصل کی۔ مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں 214 سیاحوں اور مقامی شہریوں کو بحفاظت وہاں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔
حکام کے مطابق آپریشن کے دوران خراب موسم، برفباری اور کم حدِ نگاہ کی وجہ سے گاڑیوں کی نقل و حرکت انتہائی مشکل تھی، تاہم فوج اور پولیس کے درمیان بہترین ہم آہنگی کے باعث ریسکیو کارروائی کامیابی سے مکمل کی گئی۔
حکام نے کہا کہ سکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی کی بدولت کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ٹال دیا گیا اور کئی گھنٹوں سے برف میں پھنسے مسافروں کو بڑی راحت ملی۔
انتظامیہ اور مقامی لوگوں نے ریسکیو ٹیموں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرات اور انسانی ہمدردی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انتہائی نامساعد موسمی حالات میں بھی لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنانا فوج اور پولیس کے عزم اور ذمہ داری کا واضح ثبوت ہے۔
بچائے گئے مسافروں نے بھی ریسکیو ٹیموں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل گھڑی میں ان کی فوری مدد اور فوج کی بہادری قابلِ تحسین ہے، جس کی بدولت وہ بحفاظت اپنی منزل کی جانب روانہ ہو سکے۔
