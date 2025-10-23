ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں حکمراں اتحاد کے اندر کشیدگی! کانگریس نے راجیہ سبھا الیکش پر اہم میٹنگ میں حصہ نہیں لیا
جموں وکشمیر میں راجیہ سبھا کی چار نشستوں کیلئے 24 اکتوبر کو انتخابات ہونے والے ہیں۔ حکمران جماعت تین نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔
October 23, 2025
سرینگر: نیشنل کانفرنس کی جانب سے جموں و کشمیر میں آئندہ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے حکمت عملی بنانے کے مقصد سے بلائی گئی ایک اہم میٹنگ میں شامل نہیں ہوئی۔ اس سے نیشنل کانفرنس (NC) اور کانگریس کے حکمراں اتحاد میں کشیدگی کے واضح اشارے سامنے آ گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا کی چار نشستوں کے لیے 24 اکتوبر کو انتخابات ہونے والے ہیں۔
حکمراں پارٹی تین سیٹیں جیتنے کے لیے تیار ہے اور چوتھی سیٹ کے لیے اس کا راست مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) سے ہے، جہاں پی ڈی پی کے تین ایم ایل اے اور سات آزاد ارکان اسمبلی کنگ میکر بن کر ابھرے ہیں۔ لیکن کانگریس کے ارکان اسمبلی میٹنگ سے غیر حاضر رہے۔
ذرائع کے مطابق وہ پارٹی کو الاٹ کی گئی راجیہ سبھا کی "غیر محفوظ" سیٹ سے "ناراض" ہیں۔ اس کے بجائے مقامی کانگریس لیڈروں نے سرینگر میں اپنی انتخابی حکمت عملی اور اجلاس سے قبل اتحادی میٹنگ کی دعوت پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک الگ میٹنگ کی۔ اس حوالے سے کانگریس کے صدر طارق حامد قرہ نے کہا کہ وہ الیکشن کے حوالے سے پارٹی ہائی کمان کی منظوری کا انتظار کریں گے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم میٹنگ میں شرکت کے بارے میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے کیونکہ ممبران خوش نہیں ہیں اور جس طرح سے راجیہ سبھا کے معاملے کو ہینڈل کیا گیا، اس سے توہین محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری مرکزی قیادت بھی راجیہ سبھا سیٹ کے فیصلے سے متفق نہیں ہے۔" کانگریس نے کل شام ایک اور میٹنگ طے کی ہے۔ قرا نے کہا کہ ہم مرکزی قیادت کو رپورٹ بھیجیں گے، انتخابات کے حوالے سے ان کی رہنمائی حاصل کریں گے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ان کی پارٹی اور کانگریس کا فیصلہ سازی کا عمل مختلف ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کانگریس بھی بی جے پی کو دور رکھنا چاہتی ہے۔ عبداللہ نے کہا، "کانگریس ہائی کمان بی جے پی کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ مقامی کانگریس نگروٹہ میں ضمنی انتخاب لڑنے کے لیے تیار تھی، لیکن ہائی کمان نے یہ سیٹ نیشنل کانفرنس کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اس لیے ہم نے امیدوار کا اعلان کیا۔"
دریں اثنا، نیشنل کانفرنس نے انتخابات میں حمایت حاصل کرنے کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) سے بات چیت کی تھی۔ عبداللہ نے انکشاف کیا کہ ان کے راجیہ سبھا امیدوار اور پارٹی کے خزانچی شمی اوبرائے نے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سے ملاقات کی تھی تاکہ انتخابات میں ان کی پارٹی کی حمایت حاصل کی جا سکے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا، "اگرچہ پی ڈی پی نے ابھی تک اپنا فیصلہ منظر عام نہیں لایا ہے، لیکن انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ بات چیت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔" قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے راجیہ سبھا انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا، جو 10 سال بعد منعقد ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے انتخابی حکمت عملی طے کی تاکہ نیشنل کانفرنس کے امیدوار کامیاب ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا، "ہمارے امیدوار چاروں سیٹوں پر جیتیں گے، اور میں تاریگامی صاحب اور دیگر آزاد رہنماؤں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے حصہ لیا۔ مجھے امید ہے کہ پارٹی کے امیدوار چاروں سیٹوں پر کامیاب ہوں گے۔"
