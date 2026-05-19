سابق امیر جماعت شیخ غلام حسن کے جنازے میں شریک افراد کے خلاف کارروائی نہ کی جائے: محبوبہ مفتی
پی ڈی پی سربراہ نے سابق امیرِ جماعت شیخ غلام حسن کے انتقال پر اُن کے اہلِ خانہ سے ملاقات کرکے تعزیت کا اظہار کیا۔
Published : May 19, 2026 at 5:39 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 6:06 PM IST
اننت ناگ (اشفاق احمد میر): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے منگل کے روز ضلع کولگام کے تاریگامی علاقے کا دورہ کر کے سابق امیرِ جماعت شیخ غلام حسن کے انتقال پر اُن کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقعے پر پارٹی کارکنان، مقامی باشندگان اور متعدد افراد بھی موجود تھے جنہوں نے مرحوم کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے سوگوار خاندان کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیا۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ شیخ غلام حسن ایک بڑے اسلامی اسکالر تھے جنہیں عوام میں بے حد عزت و احترام حاصل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے انتقال کے بعد کسی نے جذباتی تقریر کی ہو، تاہم کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی جو ملک کے امن و سلامتی یا قومی مفادات کے خلاف ہو۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نمازِ جنازہ میں شرکت کرنے والے افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا یا کارروائی کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے کسی غیر قانونی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔
محبوبہ مفتی نے کہا کہ ایک طرف آر ایس ایس کے ایک بڑے لیڈر پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان روابط بڑھانے کی بات کرتے ہیں، جب کہ دوسری طرف جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دی گئی، اس کے تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا اور اب جنازے میں شرکت کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جو افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے اسکولوں سے بڑے بڑے اسکالر، ڈاکٹرز اور انجینئرز نکلے ہیں جنہوں نے سماج کی خدمت کی ہے۔
انہوں نے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ فوج نے ایک مقامی شخص کو جنگل میں موجود ایک غار کے اندر جانے پر مجبور کیا جہاں موجود بھالو نے اُس پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ مذکورہ شخص اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس لیے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آسکیں۔
