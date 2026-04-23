منشیات کی تجارت فوری طور پر ترک کریں ورنہ سخت قانونی کاروائی کے لئے تیار رہیں، بشارت قیوم
نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت ہائر سیکنڈری اسکول کاکا پورہ میں میگا بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔
Published : April 23, 2026 at 5:34 PM IST
پلوامہ(سیدعادل مشتاق): جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں نشہ سے پاک معاشرے کے قیام کے مقصد سے جاری 100 روزہ نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت ضلع انتظامیہ پلوامہ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کاکاپورہ کے اشتراک سے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک میگا بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں طلبہ اساتذہ، سرکاری افسران اور سول سوسائٹی کے ارکان نے بھرپور شرکت کی۔
اس پروگرام کی صدارت ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کی۔ اس موقع پر چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ غلام نبی نجار، پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کاکاپورہ محمد یوسف وگے سمیت متعدد افسران، اساتذہ اور معززین بھی موجود تھے۔
اپنے خطاب میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے منشیات کے بڑھتے رجحان پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف حکومتی سطح پر نہیں بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بیداری، تعلیم اور عوامی شمولیت نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے مؤثر ترین ذرائع ہیں۔
انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ مثبت تبدیلی کے سفیر بن کر اپنے گھروں اور سماج میں منشیات سے پاک طرزِ زندگی کا پیغام عام کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ضلع انتظامیہ پلوامہ بیداری مہمات کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ منشیات کے خلاف سخت کارروائیاں بھی جاری رکھے گی۔
اس موقع پر پرنسپل جی ایچ ایس ایس کاکاپورہ محمد یوسف وگے نے مہمانوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ادارے نوجوان نسل کو سماجی برائیوں خصوصاً منشیات سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ادارہ حکومتی اقدامات میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔
پروگرام کے دوران بیداری لیکچرز، طلبہ کی حلف برداری، ثقافتی پروگرام اور تعاملی نشستوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں منشیات کے مضر اثرات اور صحت مند طرزِ زندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ طلبہ نے تقاریر، سکٹس، اور دیگر رنگارنگ پروگرأمواں سے بیداری پیغامات کو شرکاء تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔
پروگرام کے اختتام پر طلبہ اور اساتذہ نے اجتماعی حلف لیا کہ وہ منشیات سے پاک معاشرے کے قیام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور نشہ مکت بھارت ابھیان اور نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے مقاصد کو آگے بڑھائیں گے۔