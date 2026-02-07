ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لینڈ سلائیڈنگ متاثرہ پانچ ماہ بعد بھی بے گھر، مستقل بازآبادکاری کے منتظر
ادھمپور میں لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ بیس کنبے گزشتہ پانچ ماہ سے عارضی خیموں میں کسمپرسی کی گزارنے پر مجبور ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 7, 2026 at 6:44 PM IST
ادھمپور (آشیش دَت) : ادھمپور ضلع کے دور افتادہ پہاڑی علاقوں خاص کر ترشی گنڈالہ اور اس سے ملحقہ بستیوں میں لینڈ سلائیڈ سے متاثرہ کم از کم بیس کنبے پانچ ماہ گزرنے کے باوجود آج بھی مستقل بازآبادکاری کے منتظر ہیں۔ ان خاندانوں کی زندگی عارضی خیموں، شدید سردی اور غیر یقینی مستقبل کے درمیان قید ہو کر رہ گئی ہے۔
26 اگست 2025 کو موسلا دھار بارشوں کے نتیجے میں آئے شدید لینڈ سلائیڈ نے ان بستیوں میں کئی مکانات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، جس سے دو درجن کے قریب کنبے بے گھر ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فراہم کیے گئے ترپال نما عارضی شیلٹروں میں ان لوگوں نے پناہ لی، مگر یہ سہولت وقت کے ساتھ ایک اذیت میں بدل چکی ہے۔
متاثرین کا کہنا ہے کہ سردیوں کے عروج پر خیموں میں رہنا ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ متاثرین کے مطابق، ’’ہم سب کچھ کھو چکے ہیں، گھر، مویشی حتی کہ روزمرہ کا سامان بھی۔ اگست سے ہم پلاسٹک کی چادروں تلے شدید سردی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انتظامیہ نے ایک دو بار دورہ ضرور کیا، مگر بازآبادکاری کے حوالے سے کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی۔‘‘
حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں ایک خاتون نے ان ہی خیموں میں ایک بچے کو جنم دیا، جبکہ ایک شادی کی تقریب بھی ان ہی عارضی شیلٹروں میں انجام دی گئی، کیونکہ متاثرہ خاندانوں کے پاس کوئی اور متبادل انتظام موجود نہیں تھا۔
متاثرین نے اپنی موجودہ رہائش گاہ کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ چند روز قبل شدید بارش کے دوران خیموں میں پانی داخل ہو گیا، جس کے بعد علاقے میں برفباری بھی ہوئی۔ ان حالات نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
لینڈ سلائیڈ سے متاثرہ خاندانوں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے اور انہیں جلد از جلد مستقل اور محفوظ بازآبادکاری فراہم کی جائے۔
