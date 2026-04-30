شوپیان میں سٹیمر دھماکہ، دو انجینئر جاں بحق، ایک شدید زخمی
شوپیاں میں تین انجینئر کولڈ اسٹوریج میں نصب سٹیمر کی مرمت اور تنصیب کا کام کر ہے تھے، اسی دوران اچانک زوردار دھماکہ ہو گیا۔
Published : April 30, 2026 at 10:17 AM IST
شوپیاں(شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں بدھ کی شام دیر گئے فروٹ منڈی اگلر میں ایک دلخراش حادثہ پیش آیا، جہاں ایک کولڈ اسٹوریج کے اندر بوائلر/سٹیمر (Steamer) کے اچانک دھماکے کے نتیجے میں دو انجینئر جاں بحق جب کہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔
ذرائع کے مطابق تین انجینئر کولڈ اسٹوریج میں نصب سٹیمر (Steamer) کی مرمت اور تنصیب کے کام میں مصروف تھے کہ اسی دوران زور دار دھماکہ ہوا، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ تینوں انجینئر بری طرح زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی، جس کے بعد موقع پر بھگدڑ مچ گئی اور مقامی افراد فوری طور پر جائے وقوعہ کی طرف دوڑ پڑے۔
زخمی انجینئروں کو فوری طور پر ضلع ہسپتال شوپیان منتقل کیا گیا، جہاں سوربھ سنگھ نامی انجینئر نے کچھ ہی دیر بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا، جبکہ دوسرے انجینئر کی حالت بھی نازک تھی اور وہ دوران علاج چل بسا۔ تیسرے زخمی انجینئر کو ابتدائی طبی امداد کے بعد مزید علاج کے لیے سرینگر منتقل کیا گیا ہے، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
حکام نے بتایا کہ جاں بحق اور زخمی ہونے والے تینوں انجینئر اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ کے رہائشی تھے اور پیشہ ورانہ خدمات انجام دینے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ اس افسوسناک حادثے پر مقامی لوگوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔
ادھر پولیس نے واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس اور متعلقہ محکمہ جات کی ٹیمیں جائے وقوعہ کا معائنہ کر رہی ہیں اور دھماکے کی اصل وجوہات معلوم کرنے کے لیے تکنیکی پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔