ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آرمی چیف جنرل سیٹھ کا کشمیر دورہ، سکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ، فورسز کو چوکس رہنے کا حکم
آرمی چیف جنرل سیٹھ نے کشمیر کے فارورڈ علاقوں کا دورہ کرکے سکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاری اور دہشت گردی مخالف کارروائیوں کا جائزہ لیا۔
By PTI
Published : September 26, 2026 at 6:35 PM IST
سرینگر : فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے جموں و کشمیر میں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلسل چوکسی اور انٹیلی جنس کی بنیاد پر کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا ہے۔ جنرل سیٹھ نے جمعہ کو شمالی اور وسطی کشمیر کے کپوارہ اور بڈگام سمیت فارورڈ علاقوں کا دورہ کیا اور خطے میں تعینات فورسز کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔
ایڈیشنل ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پبلک انفارمیشن (اے ڈی جی پی آئی) نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جنرل سیٹھ نے سرینگر میں قائم چنار کور کے تحت راشٹریہ رائفلز کے سیکٹر ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا اور دہشت گردی مخالف کارروائیوں کے لیے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔
فوجی سربراہ کو موجودہ سکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے خطرات کی نشاندہی، روک تھام اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ جنرل سیٹھ نے تمام رینکس کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، عزم اور اعلیٰ آپریشنل تیاری کو سراہتے ہوئے انہیں مسلسل چوکس رہنے، انٹیلی جنس کی بنیاد پر کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے اور ابھرتے ہوئے خطرات کا فوری اور درست جواب دینے کی صلاحیت برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔
اے ڈی جی پی آئی کے مطابق، انہوں نے صورتحال سے متعلق آگاہی بڑھانے اور دہشت گردی مخالف کارروائیوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی اور قریبی رابطے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دورے کے دوران بہادری اور مثالی خدمات انجام دینے والے اہلکاروں کو ان کی جرأت اور دہشت گردی مخالف کارروائیوں میں کردار کے اعتراف میں اعزازات بھی دیے گئے۔
یہ بھی پڑھیں:
زیر زمین آپریشن تھیٹر میں 220سرجریاں، منوج سنہا نے کی فوج کی سراہنا