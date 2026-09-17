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ریاستی درجہ کی بحالی کو انتظامی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے: سنیل شرما
لیڈر آف اپوزیشن نے جموں کشمیر اسبملی کے آئندہ اجلاس میں این سی حکومت سے جواب طلب کیے جانے کا عندیہ دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 17, 2026 at 8:24 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما اور جموں و کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے نیشنل کانفرنس (این سی) کی زیر قیادت حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ حکومت اپنی انتظامی ناکامیوں اور عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ریاستی درجہ (اسٹیٹ ہُڈ) کی بحالی کے معاملے کو استعمال کر رہی ہے۔
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں منعقدہ پارٹی کے عوامی دربار کے حاشیہ پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سنیل شرما نے دعویٰ کیا کہ جموں و کشمیر حکومت کے پاس عوامی خدمات، بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی کاموں سے متعلق متعدد ذمہ داریاں، اختیارات اور وسائل موجود ہیں، تاہم ان کا مؤثر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔
بھاجپا لیڈر نے الزام عائد کیا کہ "نیشنل کانفرنس کی حکومت نے عوام کو قدرت کے سہارے چھوڑ دیا ہے، تاہم بی جے پی عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔" ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ریاستی درجہ کی بحالی کے سیاسی مطالبے کے ساتھ ساتھ موجودہ انتظامی اختیارات کے تحت عوام کو درپیش روزمرہ مسائل کے حل پر بھی توجہ دینی چاہیے۔
'اسٹیڈ ہُڈ کا مطالبہ سوالات سے بچنے کیلیے ڈھال'
سنیل شرما نے کہا: "ریاستی درجہ کی بحالی کا مطالبہ اپنی جگہ، لیکن اسے حکومتی کارکردگی پر اٹھنے والے سوالات سے بچنے کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔"
سنیل شرما نے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی سیاست پر بھی تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ ماضی میں کبھی علیحدگی پسندی اور کبھی پاکستان کا نام استعمال کرکے جموں و کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں، جبکہ اب اپنی انتظامی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ریاستی درجہ کی بحالی کا معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ شرما نے کہا کہ اس طرح کی سیاست کو مزید جاری نہیں رہنے دیا جائے گا۔
مداخلت سے گریز کرنے کا مشورہ
لداخ کے حوالے سے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کے حالیہ بیان پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف نے طنزیہ انداز میں کہا کہ "عمر عبداللہ کو دوبارہ لداخ کا ’بڑا بھائی‘ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔" انہوں نے کہا کہ "وزیراعلیٰ کو دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے کے بجائے جموں و کشمیر کے لوگوں کو درپیش بنیادی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔"
حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا: "انہیں ہمارے لیے راستہ چھوڑنے دیں، ہم دکھائیں گے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس کام بھی ہے اور وسائل بھی، لیکن وہ انہیں استعمال نہیں کر رہے۔"
انہوں نے کہا کہ اپوزیشن عوامی مسائل کو اسمبلی کے فلور سمیت تمام جمہوری پلیٹ فارمز پر اٹھاتی رہے گی اور حکومت سے عوام کے تئیں اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے، ملازمین کے مسائل حل کرنے، بنیادی خدمات میں بہتری لانے اور ترقیاتی فنڈز کے مؤثر استعمال کے حوالے سے جواب طلب کرتی رہے گی۔
سنیل شرما کے یہ ریمارکس ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب جموں و کشمیر میں ریاستی درجہ کی بحالی کا معاملہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اہم سیاسی موضوع بنا ہوا ہے۔
'اسمبلی میں مسائل پر گفتگو ہوگی'
سنیل شرما نے بجلی کے نرخوں میں اضافے، ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر، بے روزگاری اور ملازمین سے متعلق مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت سے ان معاملات پر جواب طلب کیا۔انہوں نے جموں و کشمیر میں بے روزگاری کے مسئلے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن روزگار اور نوجوانوں سے متعلق مسائل کو اسمبلی کے اندر اور عوامی سطح پر مسلسل اٹھاتی رہے گی۔
شرما نے این ایچ ایم ملازمین، ڈیلی ویجرز اور آنگن واڑی کارکنوں کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان طبقات کے مطالبات کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ملازمین اور کارکنوں کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کو ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرنے چاہیں ۔
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