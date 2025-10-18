ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مناسب وقت پر جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا، امیت شاہ کا وعدہ
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں و کشمیر، لداخ اور ماؤنوازوں کے خلاف جاری مہم پر اہم انکشافات کیے ہیں۔
Published : October 18, 2025 at 6:26 PM IST
پٹنہ : مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ہفتہ کے روز جموں اور کشمیر کا ریاستی درجہ "مناسب وقت" پر بحال کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ کے لوگوں کے ذریعہ اٹھائے گئے مطالبات کو ’اچھی طرح‘ حل کیا جائے گا۔ پٹنہ میں ایک میڈیا کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے، امیت شاہ نے دعویٰ کیا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر نے "یو ٹرن" لیا ہے۔ گزشتہ نو ماہ میں کسی مقامی دہشت گرد کی بھرتی نہیں ہوئی۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو خطے میں امن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
شاہ نے کہا کہ اب جموں و کشمیر کے لوگ خود کو پورے ملک کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پنچایت اور میونسپل انتخابات ہو چکے ہیں، جو جمہوریت کی بحالی کا ثبوت ہے۔ امیت شاہ نے جموں و کشمیر کو "مناسب وقت" پر ریاستی حیثیت بحال کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر بات چیت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ایک اہم قدم ہوگا جو خطے کے لوگوں کے مطالبات کو پورا کرے گا۔ عمر عبداللہ کے بیانات پر شاہ نے کہا کہ یہ سیاسی مجبوریوں کا نتیجہ ہیں۔ حکومت تمام فریقین سے مشاورت کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: لیفٹیننٹ گورنر نے جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کی تجویز کو منظوری دی
لداخ میں جاری احتجاج کے حوالے سے امیت شاہ نے بتایا کہ حکومت لیہہ اور کارگل کی کمیٹیوں سے بات چیت کر رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے صبر کی اپیل کی اور کہا کہ ان کے جائز مطالبات کا اچھا حل نکالا جائے گا۔ امیت شاہ نے ماؤنوازوں کے خلاف جاری مہم پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ 2026 تک ماؤنوازوں کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ حکومت نے 600 سے زائد ماؤنواز کیمپوں کو تباہ کیا ہے اور ان کی مالی امداد روک دی ہے۔ یہ ایک بڑا ہدف ہے جو ملک کی اندرونی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ حکومت قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔