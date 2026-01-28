ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریاستی درجہ شیخ عبداللہ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے: ڈپٹی چیف منسٹر سریندر چودھری
شوپیان کے دورے کے دوران نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سریندر چودھری نے کہاکہ ریاستی درجہ کا مطالبہ عوامی خواہشات کی ترجمانی کرتا ہے۔
شوپیان (شاہد ٹاک) ڈپٹی چیف منسٹر سریندر چودھری نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ شیخ محمد عبداللہ کی تاریخی جدوجہد کا ثمر ہے، نہ کہ مہاراجہ ہری سنگھ کی عطا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی جماعت ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے پوری قوت کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ریاستی درجہ مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتا۔
شوپیان کے دورے کے دوران نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ ریاستی درجہ کا مطالبہ عوامی خواہشات کی ترجمانی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری حقوق، عوامی وقار اور آئینی شناخت ریاستی درجہ سے جڑے ہوئے ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
اس موقع پر سریندر چودھری نے ضلع شوپیان کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے حالیہ برف باری کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سڑکوں کی صفائی، بجلی کی بحالی اور ضروری خدمات کی دستیابی کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ بجلی، پانی اور سڑک رابطہ کو متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر بحال کیا جائے۔
ڈپٹی چیف منسٹر کے ہمراہ ایم ایل اے شوپیان شبیر کلّے، ایم ایل اے زینہ پورہ شوکت گنی اور ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر بھی موجود تھے۔