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ریاستی درجہ ہمارا بنیادی حق ہے، اس کی بحالی تک جدوجہد جاری رہے گی، ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی
حسنین مسعودی نے بی جے پی کی جانب سے دیے گئےسیکرٹریٹ گھیراؤ کےاعلان کو مایوسی اور بوکھلاہٹ کا مظہرقرار دیا۔
Published : July 15, 2026 at 6:22 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور پانپور سے رکنِ اسمبلی ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی عوام کا بنیادی حق ہے اور اس کی واپسی تک جدوجہد جاری رہے گی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسنین مسعودی نے بی جے پی کی جانب سے دیے گئے سیکرٹریٹ گھیراؤ کے اعلان کو مایوسی اور بوکھلاہٹ کا مظہر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کشمیر اور جموں ڈویژن میں نیشنل کانفرنس کے پروگراموں میں عوام کی بڑی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کا پارٹی اور اس کی قیادت پر بھرپور اعتماد ہے۔
انہوں نے نام لئے بغیر یہاں کی سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری ان ہی سیاسی جماعت پر عائد ہوتی ہے۔ ان کے مطابق ریاستی درجے کی بحالی کی جدوجہد میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں بھی یہی ہے۔ حسنین مسعودی نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کو لے کر دہلی کے جنتر منتر میں منعقد ہونے والے احتجاج میں 52 سیاسی رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جس کی ہر سیاسی جماعت اور رہنما کو اپنی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر حمایت کرنی چاہیے۔
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انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ جموں و کشمیر کے عوام کا مشترکہ مسئلہ ہے، اور اگر سب متحد ہو کر اس جدوجہد میں شامل ہوں گے تو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔