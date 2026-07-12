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ریاستی درجہ ہمارا آئینی حق ہے، جدوجہد جاری رہے گی: عمر عبداللہ
وزیراعلیٰ نے الزام لگایا کہ بی جے پی مختلف ریاستوں میں سیاسی جماعتوں کو تقسیم کر کے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
Published : July 12, 2026 at 3:46 PM IST
جموں : جموں کے ہری سنگھ پارک میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے منعقدہ ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے ریاست کا مکمل درجہ جلد از جلد بحال کرنے کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کے مستحق ہیں، اور ریاستی درجہ بحال ہونے تک جدوجہد جاری رہے گی۔
انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے سے ریاستی درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس پر طنزیہ انداز میں عمر عبداللہ نے کہاکہ "اگر جنتر منتر پر احتجاج سے ریاستی درجہ نہیں ملے گا تو کیا ہم امریکہ کے وائٹ ہاؤس جا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے ریاستی درجہ مانگیں؟"
عمر عبداللہ نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ ہندوستان کے آئین اور وفاقی نظام سے متعلق ہے، اس لیے احتجاج بھی ملک کے دارالحکومت نئی دہلی میں ہی کیا جائے گا اور وزیراعظم نریندر مودی سے جموں و کشمیر کا مکمل ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ مناسب وقت پر ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا، لیکن آج تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ "مناسب وقت" آخر کب آئے گا۔
انہوں نے کہا، "پہلے حد بندی (Delimitation) کرائی گئی، پھر اسمبلی انتخابات منعقد ہوئے۔ حکومت کی جانب سے رکھی گئی تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں، اس کے باوجود ریاستی درجہ بحال نہیں کیا جا رہا۔" وزیراعلیٰ نے الزام لگایا کہ بی جے پی مختلف ریاستوں میں سیاسی جماعتوں کو تقسیم کر کے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
عمر عبداللہ نے کہاکہ "مہاراشٹر، مغربی بنگال اور پنجاب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جہاں بی جے پی کو عوامی مینڈیٹ نہیں ملتا، وہاں وہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات پیدا کر کے پچھلے دروازے سے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔" عمر عبداللہ نے جلسے میں شریک عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی بھرپور حمایت سے ریاستی درجہ بحال کرنے کی تحریک مزید مضبوط ہوگی۔
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انہوں نے اعلان کیا کہ 20 جولائی کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آغاز کے موقع پر نیشنل کانفرنس کی جانب سے نئی دہلی کے جنتر منتر پر "دہلی چلو" احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، جس میں ریاستی درجہ کی بحالی کا مطالبہ بھرپور انداز میں اٹھایا جائے گا۔ جلسے میں نیشنل کانفرنس کے کارکنوں اور حامیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ریاستی درجہ کی بحالی کے حق میں نعرے بھی لگائے۔