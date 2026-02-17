ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'آپ کو آپ کا حق ملےگا لیکن اس کاایک عمل ہے'، ریاستی درجہ بحال کرنے سے متعلق مرکزی وزیر قانون میگھوال کا بیان
میگھوال نےکہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا کو یقین دلایا ہے کہ جموں و کشمیر کو اس کے حقوق ملیں گے۔
Published : February 17, 2026 at 6:28 PM IST
سری نگر: مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے آج کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگ بہت جلد ریاست کی بحالی کے بارے میں فیصلہ سنیں گے۔ سری نگر میں ایس کے آئی سی سی میں قانون کے ایک پروگرام کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے میگھوال نے کہا کہ ملک کے وزیر داخلہ نے لوک سبھا کو یقین دلایا ہے کہ جموں و کشمیر کو اس کا حق مل جائے گا۔ ریاست کا درجہ بحال کرنے میں تاخیر کے بارے میں پوچھے جانے پر، انہوں نے کہا، "آپ کو آپ کا حق مل جائے گا، لیکن ایک عمل ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت جلد اس پر فیصلہ سنیں گے۔"
بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ عمل (ریاست کا درجہ دوبارہ حاصل کرنے) میں کافی وقت لگا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔
"ہم اس پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں اپنی ریاست کا درجہ واپس نہیں مل جاتا۔ یہ عمل جاری ہے، لیکن اس میں کافی وقت لگا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ ہمیں اب تک ریاست کا درجہ مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے امید نہیں ہاری؛ ہم مسلسل مرکزی حکومت سے بات کر رہے ہیں،" عمر نے اسی تقریب میں صحافیوں کو بتایا۔ انہوں نے کہا "میں نے وزیر سے یہ بھی سنا ہے کہ ہمیں جلد ہی اچھی خبر ملے گی۔ ہم ایک سال سے اس خوشخبری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا،"۔
عمر نے 22 اپریل 2025 کو پہلگام حملے کے بعد بند کر دیے گئے 48 سیاحتی مقامات میں سے 14 کو دوبارہ کھولنے کا حکم دینے کے لیے وزیر داخلہ امت شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی درخواست پر ان مقامات کو دوبارہ کھولا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، "جب میں نے جموں میں وزیر داخلہ سے ملاقات کی، اور نئی دہلی میں پچھلی میٹنگوں میں، میں نے وزیر داخلہ سے ان سائٹس کو دوبارہ کھولنے کی درخواست کی، انہیں بند رکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، ہم نے مشکل حالات میں یہ سائٹیں بند نہیں کیں۔ وزیر داخلہ نے مجھے اس دن یقین دلایا کہ انہوں نے ان سائٹس کو دوبارہ کھولنے کی ہدایات دی تھیں۔ وزیر اعلی نے کہاکہ مجھے امید ہے کہ ان جگہوں پر ٹورسٹ آئیں گے اور ٹورزم پر منحصر لوگوں کی روزی روٹی میں اضافہ ہوگا۔
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کو ریاست میں ان 14 مقامات کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا جو اس حملے کے بعد بند کر دیے گئے تھے جس میں 25 سیاح اور ایک مقامی ٹٹو آپریٹر ہلاک ہوئے تھے۔
دریں اثنا، وزیر اعلی نے اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس کے "متضاد" انداز کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا اور نشاندہی کی کہ بی جے پی کے نامزد کردہ ایم پی غلام علی کھٹانہ نے اتر پردیش میں 90 فیصد سے زیادہ فنڈز خرچ کیے ہیں۔
جموں کے بی جے پی ایم ایل اے وکرم رندھاوا کی طرف سے اسمبلی کے جاری بجٹ اجلاس کے دوران لگائے گئے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے عمر نے کہا کہ ان کے الزامات لگائے جانے کے فوراً بعد ہی بے نقاب ہو گئے۔ عمر نے کہا، "اگر مجھے صحیح طریقے سے یاد ہے، تو ان کے خلاف 2021 میں سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔"
رندھاوا نے اسمبلی میں الزام لگایا تھا کہ کشمیر کے لوگوں نے جموں ضلع میں جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ ان کے الزامات نے حکمراں جماعت کے ایم ایل ایز کے ساتھ اسمبلی میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور انہیں اپنا بیان واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ اسمبلی سپیکر نے یہ بھی کہا کہ وہ اسمبلی سیکرٹریٹ سے ریکارڈ طلب کریں گے اور ان الفاظ کو ہٹانے کا حکم دیں گے۔
انہوں نے کہا، "ان کے لیڈروں میں فرق ہے، وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ وہ جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ہی ایک آدمی کو پارلیمنٹ کے لیے نامزد کیا، اور انہوں نے اپنے سی ڈی ایف فنڈز کا 90 فیصد سے زیادہ اتر پردیش میں خرچ کیا۔ وہ جموں و کشمیر کے رکن پارلیمنٹ ہیں، انہیں یہاں ایک سرکاری گھر ملا ہے، وہ جموں و کشمیر سے ہیں لیکن یو سی ٹی ایف کے نام سے خرچ کرتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں: ان کے قول اور فعل میں فرق ہے۔"
عمر بی جے پی لیڈر غلام علی کھٹانہ کا حوالہ دے رہے تھے، جنہیں 2022 میں جموں و کشمیر سے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق، کھٹانہ نے اپنے ایم پی ایل اے ڈی فنڈز کا 94 فیصد اتر پردیش کے مختلف حصوں میں بھیج دیا ہے۔
اس سے قبل نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے زیادہ تر فنڈز بیرون ملک خرچ کرنے پر کھٹانہ پر حملہ کیا تھا۔ تاہم، کھٹانہ نے اپنے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے نامزد رکن پارلیمنٹ ہیں اور قواعد کے مطابق، وہ اپنے فنڈز کو ملک کے کسی بھی حصے میں خرچ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔