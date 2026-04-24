ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'این سی کو ووٹ ڈالنے کی سزا، بھاجپا نے خود سچ مان لیا'، عمر عبداللہ کا سنیل شرما کے بیان پر طنز
ایل او پی سنیل شرما نے کہا تھا کہ جب تک عمر عبداللہ برسر اقتدار ہے، ریاستی درجہ بحال نہیں کیا جائے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 24, 2026 at 4:57 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنما اور اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما پر طنز کیا۔ شرما نے کہا تھا کہ "جب تک عمر عبداللہ وزیرِ اعلیٰ ہیں، ریاستی درجہ بحال نہیں ہو سکتا۔"
وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ بی جے پی نے خود مان لیا ہے کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو ریاستی درجہ اس لیے نہیں دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے نیشنل کانفرنس (این سی) کو ووٹ دیا۔ انہوں نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا: "کچھ دن پہلے نوشہرہ میں بڑے جلسے کے بعد گھبراہٹ میں بی جے پی کی طرف سے آخرکار سچ سامنے آ ہی گیا — جموں و کشمیر کے لوگوں کو سزا دی جائے گی اور ریاستی درجہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے این سی کو ووٹ دیا۔" عمر عبداللہ نے شرما کی تنقید کرتے ہوئے مزید لکھا: "ان کے بڑے وعدوں اور دعوؤں کی حقیقت یہی ہے۔ مسٹر ایل او پی، آسام سے واپسی پر خوش آمدید۔ آپ کے بغیر اسمبلی زیادہ پُرسکون اور مؤثر تھی۔"
عمر عبداللہ نے ایم ایل اے سنیل شرما کے اس بیان پر ردِ عمل ظاہر کیا جس میں انہوں نے این سی حکومت کی ریاستی درجہ کی مانگ پر تنقید کی تھی۔ شرما نے سرینگر میں صحافیوں سے کہاتھا: "مجھے حیرت ہے کہ ریاستی درجہ کیوں بحال کیا جائے، جبکہ عمر عبداللہ، جو شیخ عبداللہ کے خاندان سے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں۔ جب تک شیخ عبداللہ کے خاندان کا فرد وزیر اعلیٰ ہے، ریاستی درجہ بحال ہونا ممکن نہیں۔"
گزشتہ برس یعنی 2024 میں حکومت قائم کرنے کے بعد سے ریاستی درجہ عمر عبداللہ کی قیادت والی منتخب حکومت کا بنیادی مطالبہ رہا ہے اور وہ مختلف سطحوں پر اس کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ لیکن حال ہی میں ختم ہونے والے این سی حکومت کے دوسرے بجٹ اجلاس میں لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب میں ریاستی درجہ کا ذکر نہیں تھا، جبکہ جموں ریلوے ڈویژن کے قیام اور دیگر ترقیاتی امور، جو براہ راست حکومتِ ہند کے دائرہ اختیار میں ہیں، شامل کیے گئے تھے۔
حکمران جماعت کے نائب صدر نے 2024 کی سردیوں میں گاندربل میں زیڈ-موڑ ٹنل کے افتتاح کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے سامنے بھی ریاستی درجہ کی مانگ دہرائی تھی۔
نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں ایک قرارداد بھی منظور کی ہے جس میں ریاستی درجہ کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاہم، شرما نے کہا کہ حکومت کو پہلے اپنے انتخابی وعدے پورے کرنے چاہئیں، جن میں 200 یونٹ مفت بجلی، 12 ایل پی جی سلینڈر اور نوجوانوں کے لیے ایک لاکھ نوکریاں شامل ہیں، اس کے بعد ریاستی درجہ کی بات کرنی چاہیے۔
