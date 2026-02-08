ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے بعد دیا جائے گا: اشوک کول
اننت ناگ میں منعقدہ بی جے پی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کول نے اسمبلی میں پیش کیے گئے بجٹ پر بھی تنقید کی۔
Published : February 8, 2026 at 7:40 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) بھارتیہ جنتا پارٹی کے آرگنائزیشن جنرل سیکریٹری اشوک کول نے سنیچر کے روز کہا کہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ اُس وقت بحال کیا جائے گا جب خطے سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں پیش کیا گیا بجٹ دراصل مرکزی حکومت کی اسکیموں پر مبنی ہے۔
اشوک کول نے یہ باتیں آج ضلع اننت ناگ کے آشا جی پورہ علاقے میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرنے کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جموں و کشمیر کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مضبوط حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی خطے میں امن و امان مکمل طور پر بحال ہوگا، ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ بھی پورا کیا جائے گا۔
اس سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے آشا جی پورہ، اننت ناگ میں ایک بڑی عوامی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں کے علاوہ سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران کارکنان میں جوش و خروش دیکھا گیا اور پارٹی کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔
اس موقعے پر اشوک کول کے علاوہ بی جے پی کے سینئر لیڈر صوفی یوسف، رفیق وانی، راکیش کول اور دیگر رہنماؤں نے بھی اجتماع سے خطاب کیا۔مقررین نے مرکزی حکومت کی فلاحی و ترقیاتی اسکیموں، عوامی بہبود کے اقدامات اور پارٹی کی پالیسیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی جموں و کشمیر کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
رہنماؤں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے درمیان جا کر مرکزی حکومت کی اسکیموں اور پارٹی کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں اور خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ریلی کے اختتام پر پارٹی قیادت نے کارکنان کے جذبے اور شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوامی حمایت بی جے پی کی مضبوطی کی علامت ہے۔
