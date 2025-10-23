ETV Bharat / jammu-and-kashmir
این سی راجیہ سبھا کی چاروں نشستیں جیتے گی، اپوزیشن لیڈر بے بنیاد دعوے بند کرے: وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ
وزیر اعلی عمرعبداللہ کے مطابق پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی این سی کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔
سرینگر (جاوید ڈار): وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نےکہا کہ ہر اسمبلی اجلاس سے قبل قانون ساز پارٹی کی میٹنگ منعقد کی جاتی ہے، اور آج کی میٹنگ میں نیشنل کانفرنس (این سی) کے ارکانِ اسمبلی کے ساتھ ساتھ آزاد اراکین نے بھی شرکت کی تاکہ آنے والے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے حکمتِ عملی طے کی جا سکے۔
تفصیلات کے مطابق سرینگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا یہ اجلاس خاص ہے کیونکہ یہ راجیہ سبھا انتخابات کے ساتھ بیک وقت ہو رہا ہے۔ ہم نے تمام چار نشستوں پر کامیابی کے لیے حکمتِ عملی تیار کرنے پر توجہ دی ہے۔" وزیرِ اعلیٰ نے اس میٹنگ کو نہایت اہم قرار دیا۔
انہوں نے سی پی آئی (ایم) کے رہنما محمد یوسف تاریگامی اور دیگر آزاد اراکین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ این سی کے ارکانِ اسمبلی اور آزاد امیدواروں میں زبردست جوش و خروش پایا گیا۔
انہوں نے مزید کہا، "آج جو توانائی اور عزم دیکھا گیا، اس سے مجھے یقین ہے کہ این سی تمام چار راجیہ سبھا نشستیں حاصل کرے گی۔"
کانگریس کی غیر حاضری سے متعلق سوال پر عمر نے کہا کہ پارٹی نے اپنی الگ اندرونی میٹنگ بلائی تھی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ"کانگریس نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ بی جے پی کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ان کے فیصلے کا انحصار ہائی کمان پر ہے، جب کہ ہمارے فیصلے ہم خود یہاں مقامی سطح پر کرتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "کانگریس ہائی کمان کبھی بھی بی جے پی کے حق میں نہیں جائے گی۔ مقامی سطح پر وہ ضمنی انتخابات کے لیے تیار تھے، لیکن مرکزی قیادت نے این سی کے لیے نشست چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ہم نے اپنا امیدوار نامزد کیا۔"
پی ڈی پی کی حمایت کے بارے میں وزیرِ اعلیٰ نے کہا،"ہمارے رہنما شامی اوبرائے نے آج پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سے ملاقات کر کے این سی امیدواروں کے لیے حمایت کی درخواست کی۔ اس سے قبل ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی ان سے بات کر چکے ہیں۔ اگرچہ کوئی عوامی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، پی ڈی پی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اندرونی مشاورت کے بعد وہ اپنا مؤقف واضح کرے گی۔"
اپوزیشن لیڈر کے بیانات پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا،"یہ واضح ہونا چاہیے کہ کس نے مبینہ طور پر بی جے پی کے ساتھ حکومت بنانے کی پیشکش کی۔ ہماری طرف سے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر کو بے بنیاد بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے۔