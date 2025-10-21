ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسٹیک ہولڈرز نے لیفٹیننٹ گورنر کو ریزرویشن جائزہ رپورٹ بھیجنے کے لئے جموں و کشمیر حکومت کی تیاری پر وضاحت کا مطالبہ کیا
ریزرویشن مخالف کارکنوں نے کہا ذیلی کمیٹی کی طرف سے عمر حکومت کو پیش کی گئی جائزہ رپورٹ کے مندرجات کو منظرعام پر لایا جائے۔
Published : October 21, 2025 at 10:52 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں ریزرویشن پالیسی کا تنازع ایک بار پھر گرم ہو گیا ہے۔ طلباء اور ریزرویشن مخالف کارکنوں نے اس بحث کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی کابینہ نے جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کو قبول کر لیا ہے، جسے منظوری کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کو بھیجا جائے گا۔
ایم بی بی ایس، نرسنگ اور ایگریکلچر گریجویٹس سمیت مختلف طلبہ یونینوں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی تنظیموں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز منگل کو سرینگر میں ریزرویشن کے اثرات پر "وسیع پیمانے پر مشاورت" کے لیے جمع ہوئے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی تیار کردہ رپورٹ کو عام کرے۔
2022 میں لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ کی طرف سے وضع کردہ ریزرویشن پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ سال تشکیل دی گئی ذیلی کمیٹی، سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو کی سربراہی میں ہے اور اس میں قبائلی امور کے وزیر جاوید رانا اور وزیر ٹرانسپورٹ ستیش شرما شامل ہیں۔
سی ایم عمر نے حال ہی میں کہا کہ کابینہ نے رپورٹ کو قبول کر لیا ہے اور محکمہ سماجی بہبود اسے منظوری کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کو بھیجنے سے پہلے سرکولیشن کے لیے میمورنڈم تیار کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کابینہ کی تجاویز کو منظور یا مسترد کرنے کا اختیار ہے۔
طالب علم کارکن ناصر خہمی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا ریزرویشن کم کیا گیا ہے یا کس کمیونٹی کے ریزرویشن کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے تاکہ لوگوں کے تحفظات کو دور کیا جا سکے۔"
انہوں نے کہا کہ 10 رکنی کمیٹی، جس میں مختلف ایسوسی ایشنز، اوپن میرٹ اور جنرل کیٹیگری کے نمائندے اور اہم اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں، تشکیل دی گئی ہے تاکہ ریزرویشن پالیسی سے متعلق خدشات کو دور کرنے کے لیے جامع نمائندگی اور متوازن نقطہ نظر کو یقینی بنایا جا سکے۔
جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس یونین نے کہا، "کمیٹی ریزرویشن پالیسی اور بھرتی کے عمل سے متعلق مسائل پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ بات چیت کرے گی۔"
دس رکنی کمیٹی فوری طور پر اپنا کام شروع کرے گی اور حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد مقررہ مدت میں اپنی آراء اور سفارشات پیش کرے گی۔
ریزرویشن پالیسی، جو 2022 میں وضع کی گئی اور نافذ کی گئی، نے وادی کشمیر میں عام زمرے کے طلباء کی طرف سے بحث اور احتجاج کو جنم دیا۔ وہ اسے "غیر منصفانہ" اور "اپنے حقوق کی خلاف ورزی" قرار دے رہے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں اور پیشہ وارانہ کالجوں میں یونین ٹیریٹری کی آبادی کے مختلف حصوں اور زمروں کے لیے ریزرویشن نے جنرل میرٹ کا حصہ 40 فیصد تک کم کر دیا ہے۔ ان طلباء اور کارکنوں کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں تحفظات سپریم کورٹ کی مقرر کردہ 50 فیصد حد کی خلاف ورزی ہے۔
گزشتہ سال ریزرویشن پالیسی کے خلاف سرینگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کے سامنے سڑکوں پر احتجاج ہوا تھا۔ ان مظاہروں میں حکمران جماعت کے رکن اسمبلی آغا روح اللہ مہدی نے بھی شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس نے بھی اپنے منشور میں پالیسی پر نظرثانی کا وعدہ کیا ہے۔
11 نومبر کو ہونے والے بڈگام ضمنی انتخاب سے قبل ریزرویشن کا مسئلہ بھی روح اللہ اور نیشنل کانفرنس کے درمیان تنازعہ کی وجہ بن گیا ہے۔ روح اللہ نے حکمراں جماعت کے امیدوار کے لیے مہم چلانے سے گریز کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت پالیسی جائزہ رپورٹ کو عام کرے۔
جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس یونین، جس نے آج کی مشاورت کی قیادت کی، کہا کہ ریزرویشن کے معاملے پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا میمورنڈم سب سے اہم نہیں ہے، لیکن رپورٹ کا مواد زیادہ اہم ہے۔ یونین نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس رپورٹ کو عام کرے تاکہ طلباء میں پائے جانے والے الجھنوں اور خدشات کو دور کیا جا سکے اور معاملے کی وضاحت کو یقینی بنایا جا سکے۔
حال ہی میں، پی ڈی پی ایم ایل اے وحید پرہ نے ریزرویشن پالیسی سے "آر بی اے کوٹہ میں کمی" پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے "کشمیریوں کی بے اختیاری" قرار دیا۔
وحید پرہ نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ یہ اقدام ریزرویشن سسٹم پر حملہ کرتا ہے جو بنیادی طور پر کشمیریوں کی نمائندگی کا تحفظ کرتا ہے۔ کشمیریوں نے عمر عبداللہ کو اپنے حقوق کے دفاع کے لیے ایک تاریخی مینڈیٹ دیا، پھر بھی وہ دہائیوں میں سب سے زیادہ کشمیر مخالف فیصلے پر قائم ہیں۔ نیا ریزرویشن فریم ورک کشمیریوں کی نمائندگی کو کمزور کرنے کا ایک سیاسی منصوبہ ہے۔ ہم ذیلی کابینہ کمیٹی کی رپورٹ کو فوری جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شیخ عبداللہ نے کشمیریوں کو بااختیار بنانے کے لیے جو مشن شروع کیا تھا اسے اب ان کی اپنی پارٹی نے بی جے پی کی غیر قانونی ریزرویشن پالیسی کا دفاع کرنے کے لیے الٹ دیا ہے۔
تاہم اپوزیشن لیڈر کے دعوؤں پر حکومت کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔