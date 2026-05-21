جموں کشمیر میں پنچایتی انتخابات کا راستہ صاف، حتمی ووٹر لسٹ شائع، تین لاکھ 39 ہزار نئے ووٹرز شامل جبکہ ایک لاکھ 13 ہزار حذف
جموں کشمیر میں منتخب دیہی بلدیاتی ادارے 2023 میں اپنی میعاد ختم ہونے کے بعد نئے انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں۔
Published : May 21, 2026 at 7:09 AM IST
سرینگر: انتظار شدہ پنچایتی انتخابات کا مرحلہ طے ہو گیا ہے۔ جموں و کشمیر ریاستی الیکشن کمیشن (ایس ای سی) نےپنچایتی انتخابات 2026 کے لیے حتمی انتخابی فہرستیں شائع کر دی ہیں۔ اس اقدام کے ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کل ووٹروں کی تعداد 72.24 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔
حکام نے بتایا کہ نظرثانی کے دوران 3,39,384 نئے ووٹرز کا اضافہ کیا گیا جبکہ 1,13,344 ناموں کو موت، شفٹنگ، نقل مکانی اور دیگر قابل قبول وجوہات کی بنا پر حذف کر دیا گیا۔ ووٹرز کی تفصیلات میں 17,664 ووٹرز کی تصحیح کی گئی جبکہ 31,590 ووٹرز کو ٹرانسپوز کیا گیا۔
حتمی فہرست میں اب 72,24,131 ووٹرز ہیں جن میں 36,62,502 مرد، 35,61,488 خواتین اور 141 تیسری صنف کے ووٹرز شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، بڑی تعداد میں نوجوان ووٹروں نے اندراج کرایا ہے۔
فہرستوں کی اشاعت کو جموں و کشمیر میں طویل التواء پنچائتی انتخابات سے پہلے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں منتخب دیہی بلدیاتی ادارے 2023 میں اپنی میعاد ختم ہونے کے بعد نئے انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیہی اداروں کی غیر موجودگی میں، حکومت نے 40 سے زائد خطوں میں ترقیاتی کاموں کی نگرانی کے لیے محکمہ دیہی ترقی کے افسران کو تعینات کیا۔
کمیشن نے کہا کہ نظرثانی شدہ اعداد و شمار 2,26,040 ووٹروں کا خالص اضافہ ظاہر کرتے ہیں جو کہ جنوری 2025 میں طے شدہ پچھلی نظرثانی کے مطابق کل ووٹرز کی تعداد 69,98,091 تھی۔
حتمی فہرستوں کو یکم اپریل 2026 کو کوالیفائنگ کی تاریخ کے طور پر تیار کیا گیا ہے جو سالانہ نظر ثانی کی مشق کی تکمیل کی نشاندہی کرتی ہیں جو 27 مارچ کو انتخابی فہرستوں کے مسودے کی اشاعت کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔
کمیشن نے کہا کہ اس مشق میں اہل شہریوں نے بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ اس مشق کے دوران کل 5,10,285 فارم پنچایت الیکشن بوتھ آفیشلز (PEBOs)، اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (AEROs) اور الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (EROs) کے ذریعہ موصول ہوئے اور اس پر کارروائی کی گئی۔
کمیشن نے 27 مارچ سے 5 مئی تک 40 دن کی مدت میں دعوے اور اعتراضات طلب کیے تھے۔ مشق کے دوران موصول ہونے والی تمام درخواستوں کی جانچ پڑتال اور 21 مئی کو فہرستوں کی حتمی اشاعت سے قبل 14 مئی تک انتخابی رجسٹریشن افسروں کے ذریعہ انہیں نمٹا دیا گیا۔
ریاستی الیکشن کمشنر شانت مانو نے نظرثانی کی مشق کی کامیابی سے تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتخابی عہدیداروں، ریاستی الیکشن کمیشن کے عملے، دیہی ترقیات اور پنچایتی راج محکمہ، سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور عوام کی کوششوں کی ستائش کی۔
حتمی فہرستوں کی اشاعت کا خیرمقدم کرتے ہوئے، آل جموں و کشمیر پنچایت کانفرنس کے چیئرمین شفیق میر نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کا حتمی فیصلہ اب نیشنل کانفرنس کی حکومت پر منحصر ہے۔
تاہم، میر نے انتخابی مشق کو فوری طور پر شروع کرنے کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا۔ انھوں نے کہا کہ، "میں مستقبل قریب میں انتخابات ہوتے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ عمر عبداللہ حکومت ابھی پنچایتی انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ خود کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ وہ اس مرحلے پر حکمرانی کے کسی دوسرے درجے کے ساتھ اقتدار منتقل کرنا پسند نہیں کریں گے۔"
میر نے نوٹ کیا کہ اگر حکومت انتخابات کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے تو بھی سال کے اختتام سے پہلے ان کے ہونے کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "سالانہ امرناتھ یاترا اگلے دو مہینوں تک سیکورٹی اور انتظامی مشینری پر مکمل طور پر قبضہ کر لے گی، جس سے کسی بھی ممکنہ انتخابی عمل کو سال کے آخر میں کرایا جائے گا۔"
