ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن: مڈل اسکول حال وگن میں تدریسی عملے کی کمی اور خستہ حال عمارت کے مسائل جلد حل کرنے کا مطالبہ
کانگریس لیڈر فیاض احمد سوہل نے اس معاملے پر ڈپٹی کمشنر رامبن کو یاداشت پیش کرتے ہوئے حکومت سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔
Published : April 4, 2026 at 7:28 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 2:33 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے تعلیمی زون اکھڑہال کے مڈل اسکول حال وگن میں خستہ حال عمارت اور تدریسی عملے کی کمی پر کانگریس لیڈر فیاض احمد سوہل نے محکمہ تعلیم کی ابتر صورت حال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس معاملے پر جموں کشمیر حکومت سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔
انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی کمی، ناقص بنیادی ڈھانچہ اور غیر فعال اسکولی نظام نے اسکول کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ آج ڈپٹی کمشنر رامبن سے ملاقات کی اور تحریری طور پر ایک یادداشت پیش کی۔
یادداشت میں انہوں نے کہا کہ گذشتہ ماہ تیز ہواؤں اور بارشوں کی وجہ سے اسکول کی عمارت کی چھت کو شدید نقصان پہنچا، جس کے باعث اسکول میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید یہ کہ اسکول میں ایک سو سے زائد بچوں کے لیے تدریسی عملے کی بھاری کمی پائی جاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مڈل سکول تین خستہ حال کمروں میں چل رہا ہے جس میں قریب کلاسز کے ساتھ ایک باورچی بھی ہے۔ معمولی برش میں کمرے پانی سے لبریز ہو جاتے ہیں جہاں بچوں کو تعلیم حال کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔
ڈپٹی کمشنر رامبن محد الیاس خان نے یقین دہانی کرائی کہ اسکول کی عمارت کی مرمت کی جائے گی اور تدریسی عملے کی کمی کو بہت جلد پورا کیا جائے گا۔
مزید پڑھیں:
رامبن کے بھیری گنوت میں بجلی کا ترسیلی نظام ناقص، عوام کو مشکلات
بارہمولہ میں رفیع آباد کے الصفا کالونی میں سیلاب جیسی صورت حال،عوام سڑک کی خستہ حالی سے پریشان