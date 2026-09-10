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ترال اور اونتی پورہ کے سرکاری اسکولوں میں عملے کی قلت، طلبہ پریشان
سرپرستوں کے مطابق بعض اسکولوں میں ایک ہی استاد پر متعدد جماعتوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے۔
Published : September 10, 2026 at 9:23 AM IST
ترال (شبیر بٹ): جہاں ایک طرف سرکاری طور دعوے کیے جاتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں نظام تعلیم کو پٹری لانے کے لیے اقدامات کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہیں جنوبی کشمیر کے کئ علاقوں میں سرکاری سکولوں میں عملے کی قلت سے طلبا کا مستقبل داو پر لگ گیا ہے، جنوبی کشمیر کے ترال اور تعلیمی زون اونتی پورہ کے مختلف سرکاری اسکولوں میں تدریسی و غیر تدریسی عملے کی کمی کے باعث طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی اسکولوں میں منظور شدہ اسامیوں کے مقابلے میں اساتذہ کی تعداد کم ہونے سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔
مقامی لوگوں اور والدین کے مطابق بعض اسکولوں میں ایک ہی استاد پر متعدد جماعتوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے، جس کے نتیجے میں طلبہ کو مطلوبہ تعلیمی توجہ نہیں مل پاتی۔ اس کے علاوہ بعض اداروں میں غیر تدریسی عملے کی کمی کے باعث دفتری امور بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈاڈسرہ ترال میں فی الوقت چھ لیکچراروں،چار ماسٹر گریڈ اساتذہ اور دو ٹیچرس کی اسامیاں خالی ہیں، جسکی وجہ سے طلبا اور والدین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔
یہی صورت حال لانز گنڈ ،گترو،دودھ مرگ،برنجل نارستان،گترو اور دیگر سکولوں کا ہے، جہاں سٹاف کی قلت نے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ طلبا کو پریشان کرکے رکھ دیا ہے ڈونی گنڈ اور بارہ گام دیہات میں موجود سرکاری سکول طلباء کی عدم موجودگی کے باعث بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگ سراپا احتجاج ہیں۔
والدین کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی خالی اسامیوں کو فوری طور پر پُر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ محکمہ تعلیم ترال کے تمام اسکولوں میں عملے کی دستیابی کا جائزہ لے کر جہاں کمی ہے وہاں فوری طور پر اضافی اساتذہ تعینات کرے۔
مقامی شہریوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ طلبہ کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے تاکہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار برقرار رہ سکے۔
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اس بیچ چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ انجم راجہ نے نمائندے کو فون پر بتایا کہ محکمہ پورے ضلع میں نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے اور عوامی شکایات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔