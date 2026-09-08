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ترال: سرکاری دفاتر میں افرادی قوت کی کمی سے ورک کلچر متاثر
ترال کے سرکاری دفاتر میں افرادی قوت کی شدید کمی کے سبب متعدد محکموں میں عوامی خدمات مفلوج دکھائی دیتی ہیں۔
Published : September 8, 2026 at 7:10 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) حکومت کی جانب سے عوام کو ان کی دہلیز پر سہولیات فراہم کرنے کے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں، تاہم زمینی سطح پر سرکاری دفاتر میں افرادی قوت کی شدید کمی صورتحال کو اطمینان بخش قرار دینے سے قاصر ہے۔ جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال میں بھی مختلف سرکاری دفاتر کے اندر ملازمین کی کمی نے انتظامی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ علاقے کے بیشتر دفاتر میں افرادی قوت کی کمی نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے عوامی حلقوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔
میونسپل کمیٹی ترال کی مثال یہاں پیش کی جا سکتی ہے، جہاں 79 منظور شدہ اسامیوں کے مقابلے میں صرف 39 ملازمین تعینات ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دفتری امور کس رفتار سے چلتے ہوں گے۔ صحت کا شعبہ تو پہلے ہی لڑکھڑا رہا ہے، جہاں پورے میڈیکل بلاک میں 150 سے زائد عہدے خالی پڑے ہیں۔ یہی زبوں حالی محکمہ تعلیم، وائلڈ لائف، امورِ صارفین (سی اے پی ڈی) اور دیگر محکموں کی بھی ہے۔
کئی شہریوں نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایا کہ سرکاری دفاتر میں منظور شدہ اسامیوں کے مقابلے میں موجودہ عملہ انتہائی کم ہے۔ افسران اور ملازمین کی اس قلت کے باعث فائلوں کی بروقت پیش رفت، سرکاری مراسلات، ریکارڈ کی دیکھ بھال اور عوامی خدمات کی فراہمی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔
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مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ معمولی نوعیت کے سرکاری کاموں کے لیے بھی انہیں کئی کئی مرتبہ دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ عوام نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خالی اسامیوں کو فوری طور پر پُر کیا جائے تاکہ سرکاری نظام میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ دوسری جانب، دفتری ملازمین کا کہنا ہے کہ محدود افرادی قوت کے باعث انہیں اضافی ذمہ داریاں نبھانی پڑ رہی ہیں، جس سے کام کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور بعض اوقات روزمرہ کے دفتری امور مقررہ وقت پر مکمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
اس ضمن میں جب 'ای ٹی وی بھارت' نے رکنِ اسمبلی (ایم ایل اے) ترال، رفیق احمد نائیک سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ سرکاری محکموں میں افرادی قوت کی کمی پورے کشمیر میں ہے، لیکن ترال میں صورتحال زیادہ سنگین ہے اور یہاں ہر محکمہ اپنی زبوں حالی کا خود اشتہار بنا ہوا ہے۔ رفیق احمد نائیک نے برسرِاقتدار حکومت پر الزام عائد کیا کہ مخصوص علاقوں کے اندر تو معقول اسٹاف تعینات کیا جاتا ہے، لیکن ترال کو اس حوالے سے اب تک نظر انداز ہی کیا گیا ہے۔
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