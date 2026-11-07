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شارشالی پانپور میں ’ایس ایس ایس‘ مہم کا آغاز، نوجوانوں کو ہنرمندی اور خود روزگار کے مواقع سے روشناس کرانے پر زور
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اونتی پورہ مشتاق احمد نے پروگرام کا افتتاح کیا جس میں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے معلوماتی اسٹالز قائم کئے گئے۔
Published : November 7, 2026 at 5:02 PM IST
پلوامہ : نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور بے روزگاری کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے ہفتہ کے روز شارشالی، پانپور میں ’ایس ایس ایس‘ (اسکیل ڈیولپمنٹ، سیلف ایمپلائمنٹ، اسپورٹس اینڈ اسٹڈی) مہم کے تحت ایک خصوصی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا باضابطہ افتتاح ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (اے ڈی سی) اونتی پورہ، مشتاق احمد لون نے ضلعی اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران کی موجودگی میں کیا۔
اس مہم کا بنیادی مقصد نوجوانوں کی پوشیدہ صلاحیتوں، دلچسپیوں اور مستقبل کے عزائم کی نشاندہی کر کے ان کا باقاعدہ اندراج عمل میں لانا ہے، تاکہ انہیں فنی تربیت (اسکل ڈیولپمنٹ)، سرکاری فلاحی اسکیموں اور روزگار کے پائیدار مواقع سے جوڑا جا سکے۔ اس اقدام کے ذریعے نوجوانوں کو ادارہ جاتی رہنمائی اور پیشہ ورانہ مہارت فراہم کر کے خود کفیل بنانے اور ان میں کاروباری رجحان کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
پروگرام کے دوران نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف محکموں نے خصوصی معلوماتی اسٹالز قائم کیے، جن میں محکمہ تعلیم، انڈسٹریل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹس (آئی ٹی آئی)، پولی ٹیکنک کالجز، یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس، زراعت، باغبانی اور جیولوجی اینڈ مائننگ سمیت دیگر شعبے شامل تھے۔ ان اسٹالز پر موجود افسران اور عملے نے شرکاء کو ہنرمندی کے مختلف کورسز، پیشہ ورانہ تربیت، حکومت کی خود روزگار اسکیموں اور ترقی کے امکانات سے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کی۔
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اس اقدام کو مقامی سطح پر نوجوانوں کے لیے ایک اہم اور مفید پلیٹ فارم قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد نوجوان نسل کو تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کر کے انہیں روزگار اور ذاتی ترقی کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔