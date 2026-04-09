قومی شاہراہ بند رہنے سے ایک ہزار سے زائد گاڑیاں درماندہ، ٹریفک کو بحال کرنے کی کوشش جاری: ایس ایس پی ٹریفک
واضح رہے کہ شاہراہ بند رہنے سے سرینگر جموں قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر بے شمار گاڑیاں درماندہ ہو گئی ہیں۔
Published : April 9, 2026 at 8:50 AM IST
اننت ناگ: (اشفاق احمد میر) جموں و کشمیر میں مسلسل لینڈ سلائیڈنگ کے باعث جموں سرینگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) پر گذشتہ رات سے ٹریفک کی نقل و حمل مکمل طور پر معطل ہے۔
کرول برج اور چندرکوٹ کے درمیان شاہراہ کے دونوں اطراف مٹی کے تودے گرنے سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق متاثرہ علاقے میں بھاری ملبہ اور پتھروں کے گرنے کے خطرے کے پیش نظر شاہراہ کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے جموں اور سرینگر دونوں جانب سے گاڑیوں کی آمدورفت روک دی گئی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے گاڑیوں کو محفوظ مقامات پر روک لیا گیا ہے۔
ایس ایس پی ٹریفک (رورل) روندر پال سنگھ نے کہا کہ قومی شاہراہ کو قابل آمدورفت بنانے کے لئے شدومد سے کام جاری ہے۔ عملہ اور مشینریز کے ذریعہ شاہراہ سے پتھر اور پسیاں ہٹائی جا رہی ہیں۔ جوں ہی شاہراہ صاف ہوگی تو پہلے درماندہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ پر ایک ہزار سے زیادہ گاڑیاں درماندہ ہیں۔
سنگھ کے مطابق نیشنل ہائی ویز اتھارٹی نے سڑک کی صفائی کا کام شروع کر دیا ہے، تاہم وقفے وقفے سے پتھروں کے گرنے کے باعث بحالی کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ کھلنے کے بعد مال بردار گاڑیاں خاص کر میوہ سے بھری ٹرکس کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے ڈرائیورز اور مسافروں سے اپیل کی کہ وہ فی الحال غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور جو گاڑیاں درماندہ ہیں، وہ اپنے مقام پر کھڑی رہیں اور آگے جانے کی کوشش نہ کریں۔
سرینگر جموں شاہراہ مختصر عرصہ تک کھلی رہنے کے بعد پھر ٹریفک کے لیے بند