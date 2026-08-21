ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اچھن کلب جموں وکشمیر پولیس پلوامہ کے زیرِ اہتمام منعقدہ والی بال ٹورنامنٹ کا فاتح
ٹورنامنٹ میں پلوامہ ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی مجموعی طور پر آٹھ ٹیموں نے شرکت کی
Published : August 21, 2026 at 5:33 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں ایس ایس پی پلوامہ تنوشری بطورِ مہمانِ خصوصی شریک ہوئیں۔ اس موقع پر ڈی وائی ایس پی ہیڈکوارٹرز، ڈی وائی ایس پی ڈی آر اور ایس ایچ او پلوامہ بھی موجود تھے۔ پلوامہ پولیس کی جانب سے ضلع کے تحصیل علاقے میں لڑکوں کے لیے والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اُبھرنا، کھیل کی مہارتوں کو نکھارنے اور کھیلوں کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔
اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی ترغیب دینا، ان میں نظم و ضبط اور ٹیم ورک کا جذبہ پیدا کرنا اور ان کی توانائیوں کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی جانب مرکوز کرنا ہے۔
ٹورنامنٹ میں پلوامہ ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی مجموعی طور پر آٹھ ٹیموں نے شرکت کی اور کھلاڑیوں نے شاندار کھیل اور بھرپور مسابقتی جذبے کا مظاہرہ کیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل والی بال کلب راکھ لیتر اور والی بال کلب اچھن کے درمیان کھیلا گیا، جہاں دونوں ٹیموں نے بہترین اور سخت مقابلہ پیش کیا۔
والی بال کلب اچھن نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جموں وکشمیر پولیس والی بال ٹورنامنٹ پلوامہ کا فائنل جیت لیا اور چیمپئن شپ ٹرافی کے ساتھ 15 ہزار روپے کی نقد انعامی رقم حاصل کی۔ رنر اَپ ٹیم والی بال کلب راکھ لیتر کو ٹرافی کے ساتھ 5 ہزار روپے کی نقد انعامی رقم سے نوازا گیا۔
کھلاڑیوں نے نوجوانوں کو کھیلوں کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے اور کھیلوں کے فروغ کے لیے پلوامہ پولیس کی اس کاوش کو سراہا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں پر زور دیا کہ وہ نچلی سطح پر اس طرح کے مزید پروگرام منعقد کریں تاکہ نوجوانوں کی کھیلوں میں شرکت کو فروغ دیا جا سکے اور ایک پُرامن، ترقی پسند اور خوشحال معاشرے کی تعمیر میں مدد ملے۔
ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھنے اور صحت مند و ترقی پسند معاشرے کی تعمیر میں کھیلوں کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے پلوامہ پولیس کی کاوشوں کو سراہا۔
انہوں نے مقامی نوجوانوں کے جوش و خروش اور بھرپور شرکت کی بھی تعریف کی اور نوجوانوں کے مثبت تبدیلی کی جانب رجحان کو حوصلہ افزا اور متاثر کن قرار دیا۔