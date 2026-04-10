ایمرجنسی رسپانس کو مضبوط بنانے ڈائل 112 کا آغاز، ایس ایس پی پلوامہ نے جھنڈی دکھاکر کیا روانہ

ایمرجنسی رسپانس کو مضبوط بنانے ڈائل 112 کا آغاز، ایس ایس پی پلوامہ نے جھنڈی دکھاکر کیا روانہ
ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے ایمرجنسی رسپانس کو مضبوط بنانے کے لیے ڈائل 112 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
Published : April 10, 2026 at 3:03 PM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): ضلع پلوامہ میں ایمرجنسی رسپانس نظام کو مزید مؤثر اور فعال بنانے کی غرض سے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) پلوامہ تنوشری نے آج ڈسٹرکٹ پولیس لائنز (ڈی پی ایل) پلوامہ میں نئی شامل کی گئی ڈائل 112 گاڑیوں کو باضابطہ طور پر جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
عوامی تحفظ کو مضبوط بنانا مقصد
ان جدید گاڑیوں کی شمولیت کا مقصد ڈائل 112 ایمرجنسی سروس کی آپریشنل صلاحیت کو بڑھانا اور ضلع بھر میں عوام کی جانب سے موصول ہونے والی ہنگامی کالز پر فوری اور مؤثر ردِعمل کو یقینی بنانا ہے۔ اس اقدام کو پلوامہ پولیس کی جانب سے عوامی تحفظ کو مضبوط بنانے اور پولیس خدمات کو مزید عوام دوست بنانے کی سمت ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی پلوامہ نے ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور متعلقہ پولیس اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ عوامی خدمت کے جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں انجام دیں تاکہ ضرورت مند افراد تک فوری امداد پہنچائی جا سکے۔
پولیسنگ کے نظام کو بنایا جا رہا مزید مضبوط
تقریب میں پلوامہ پولیس کے سینئر افسران سمیت دیگر اہلکار بھی موجود تھے۔ پلوامہ پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جدید سہولیات اور بہتر انتظامی اقدامات کے ذریعے پولیسنگ کے نظام کو مزید مضبوط بنا کر عوام کو بروقت مدد اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔