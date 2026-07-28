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بارہمولہ : مبینہ عصمت دری اور ویڈیو بنانے کے معاملے میں دو ملزمان گرفتار: ایس ایس پی بارہمولہ
ایس ایس پی کے مطابق ایک خاتون کے ساتھ دو نامعلوم افراد نے زیادتی کی تھی اور ویڈیو بنائی، ملزمان پولیس کی تحویل میں ہیں
Published : July 28, 2026 at 3:50 PM IST
بارہمولہ ( کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) بارہمولہ، گروندرپال سنگھ نے کہا کہ ایک خاتون نے 25 جولائی کو پولیس اسٹیشن بارہمولہ سے رجوع کیا اور الزام لگایا کہ وہ اور ایک مرد دوست کےساتھ جلشیری درنگبل کی سیر پر گئ تھی،دو نامعلوم افراد نے ان کے ساتھ بد تمیزی کرتے ہوئے زیاتی کی اور ویڈیو بنایا اور بعد میں وہ فوٹیج دوسروں کو دکھائی۔
ایس ایس پی نے کہا کہ ابتدائی طور پر تفتیش چیلنجنگ ثابت ہوئی کیونکہ متاثرین ملزم کو صرف ان کے پہلے ناموں سے جانتے تھے۔ تاہم تکنیکی شواہد اور انسانی انٹیلی جنس پر عمل کرتے ہوئے، پولیس نے مشتبہ افراد کی شناخت کی اور انہیں پیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی شناخت شاکر احمد لون اور محمد اشرف کے طور پر ہوئی ہے جو دونوں جلشیری کے رہائشی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں ڈرائیور کے طور پر کام کرتے ہیں، جبکہ اشرف (27) شادی شدہ ہے۔
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ایس ایس پی نے کہا کہ دونوں ملزمان پولیس کی تحویل میں ہیں اور قانون کے مطابق تفتیش منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور مقررہ وقت میں کی جا رہی ہے۔اس دوران انہوں نے مزید کہا کہ بارہمولہ پولیس نے بارہمولہ کے مختلف مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائی ہے اور اگر کوئی بھی اس قسم کا معاملہ درپیش آۓ تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گئ۔