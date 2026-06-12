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وکیل اور پولیس اہلکاروں کے تنازع پر انکوائری شروع، وکلا کا احتجاج جاری
پولیس اسٹیشن میں وکیل اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی اور مبینہ بدسلوکی کے بعد احتجاج کر رہے وکلاء غیرجانبدار کارروائی کا مطالبہ کررہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 12, 2026 at 5:02 PM IST
بارہمولہ: ٹنگمرگ کورٹ میں ایک وکیل کے ساتھ مبینہ بدسلوکی اور حملے کے خلاف وکلا کے مسلسل احتجاج کے بیچ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) بارہمولہ نے واقعے کی تفصیلی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انکوائری شفاف، غیرجانبدار اور منصفانہ ہوگی۔
بارہمولہ پولیس کے مطابق یہ معاملہ 10 جون کو اس وقت شروع ہوا جب پولیس اسٹیشن کنزر کی ایک ٹیم دھوبی وَن نامی گاؤں میں جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس (جے ایم آئی سی) ٹنگمرگ کے جاری کردہ حکم پر عمل درآمد کر رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس دوران قانونی اور احتیاطی کارروائی انجام دی جا رہی تھی۔
بیان کے مطابق بعد میں پولیس اسٹیشن کنزر میں ایک وکیل اور پولیس اہلکاروں کے بیچ تلخ کلامی ہوئی جو جھڑپ میں تبدیل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد پولیس اہلکاروں کے رویے اور مبینہ بدسلوکی سے متعلق سوالات اٹھائے گئے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ مختلف حلقوں کی جانب سے سامنے آنے والے خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایس ایس پی بارہمولہ نے پورے معاملے کی جامع تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انکوائری ایک گیزیٹڈ آفسر کے سپرد کی گئی ہے تاکہ تحقیقات میں شفافیت اور غیرجانبداری برقرار رہے۔
تحقیقات کے دوران واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، جن میں فریقین کا کردار، مقدمہ درج ہونے کے حالات اور بدسلوکی یا طاقت کے مبینہ استعمال سے متعلق الزامات شامل ہیں۔ تمام متعلقہ افراد کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے اور دستیاب شواہد کی جانچ بھی کی جائے گی۔
پولیس نے کہا ہے کہ "اگر انکوائری میں کسی اہلکار کی جانب سے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی یا بدسلوکی ثابت ہوئی تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔"
ادھر، ٹنگمرگ کورٹ میں وکلاء کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین واقعے کی غیرجانبدارانہ تحقیقات اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں اور غیر مصدقہ اطلاعات پر یقین نہ کریں اور تحقیقات مکمل ہونے تک صبر سے کام لیں۔
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